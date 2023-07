Bruno Petković još uvijek nije igrač Trabzonspora, iako su to već nekoliko puta tvrdili turski mediji. Turci su ponudili Dinamu tri milijuna eura za usluge ovog 28-godišnjeg napadača i vjerovali su da je posao sklopljen, ali nije njima lako za vjerovati.

Lako je moguće da Petković na pripremama u Sloveniji samo preseli stvari u drugi dio hotela, koji je rezerviran za igrače Trabzona. Turci su u ponedjeljak došli u Brdo kod Kranja, a dogovoren je i sastanak sa predstavnicima Dinama.

Dok se još pregovara oko dolaska Petkovića, Trabzonspor je već realizirao transfer još jednog hrvatskog napadača, Mislava Oršića.

'Imam puno poštovanja za njega'

On je jučer dao turskim medijima izjave nakon treninga o svom i Petkovićevom transferu:"Nakon razgovora s Bjelicom, odluku sam donio gotovo isti dan", priča i nastavlja:

"Imamo dobar odnos još od Dinama. Imam puno poštovanja za njega, svi smo vidjeli kako je dobar trener. Napravili smo dobar posao u Zagrebu i mislim da ćemo to ponoviti ovdje. On je trener koji uvijek želi više i bolje", pa priča o Petkoviću:

"To nije jednostavna situacija ni za klub, a ni za njega. Ne želim to puno komentirati, ali mogu reći da smo jako dobri prijatelji. Igrali smo zajedno pet godina u Dinamu i reprezentaciji. Zabili smo puno golova i asistirali jedan drugome. Bio bi sretan kada bi imao prilike ponovno igrati s njim, ali općenito, bolje je da ne komentiram to."