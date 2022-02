Hrvatski trener i bivši izbornik Vatrenih, Niko Kovač, trenutno je bez posla nakon što je dobio otkaz u Monacu, s kojim je radio vrlo dobar posao, ali su ga iz zasad ne baš razjašnjenih razloga odlučili smijeniti. Navodno je u Monacu bilo svađe s igračima, navodno nisu bili zadovoljni njegovim metodama, bilo je govora o nesuglasica u Upravom, navodnih pritužbi za slab razvoj mladih igrača, ali ništa konkretno.

Sličnu je, a možda i goru sudbinu doživio u Bayernu, kojeg je vodio od srpnja 2018. do studenog 2019. godine i koji ga je na vrlo ružan način otjerao i to nakon velike pobune igrača koju je predvodio Thomas Muller. Legendarni nogometaš Bayerna nije uživao baš dobar tretman kod Kovača jer ga je ovaj znao izostaviti tu i tamo koju utakmicu, i davao mu je nešto manje minuta. Nijemac je pod Kovačem zabio 11 golova i upisao je 22 asistencije u 60 utakmica, ali to mu nije bilo dovoljno i tada je želio napustiti Bayern.

Govorio ružno o Kovaču

Muller se sada, nakon više od dvije godine javio i za Bild otkrio što se tada događalo u klubu, a usput je i dosta ružno govorio o Kovaču.

"U ljeto 2019. godine zamalo sam otišao iz kluba. Bila je to već poznata situacija s Kovačem. Na zimu bih sigurno napustio Bayern, ali je Kovač otišao u studenom pa sam ostao. Da je on ostao, ja bih danas svakako imao manje trofeja u Bayernu. Kada sad pogledam na to vrijeme, drago mi je da se sve skupa tako završilo. Bio bi to bolan, ali svakako nužan potez. Razgovarao sam stalno s ljudima iz uprave, a u listopadu 2019. kad sam bio najnesretniji, nismo mogli ništa napraviti, jer je prijelazni rok bio još daleko", izjavio je Muller.