Hrvatski nogometni reprezentativac Josip Brekalo (23) ove je sezone jedan od najboljih igrača talijanskog Torina, u kojega je stigao prošloga ljeta na posudbu iz njemačkog Wolfsburga.

Već se ranije pisalo kako bi Torino na kraju sezone mogao otkupiti Brekalov ugovor i činilo se da će se to najvjerojatnije i dogoditi, no izgleda da je došlo do velikog preokreta.

Kako javlja njemački Kicker, Torino je uistinu i planirao otkupiti Brekala, no njemu se ne ostaje u tom klubu, koji se trenutno nalazi na desetom mjestu ljestvice Serie A.

Brekalo je čelnike Torina obavijestio da ne planira ostati pa oni neće aktivirati njegovu otkupnu klauzulu od 10.5 milijuna eura te će se Hrvat vratiti u Wolfsburg.

"Neprestana zbrka oko Brekala ulazi u novu fazu", komentira Kicker taj potez hrvatskog reprezentativca i nastavlja:

"Črsto nezadovoljni Hrvat ne želi igrati ni za Wolfsburg. Otišao je u Italiju da mu karijera ne bi završila u slijepoj ulici, a sada se vraća u Wolfsburg s kojime mu ugovor traje do 2023., no ni tamo ne želi ostati."

'Tamo neće imati važnu ulogu'

Nijemci pišu da on želi karijeru nastaviti u novoj momčadi, po mogućnosti Španjolskoj, pa i finalistu Europske lige Eintrachtu koji se uvijek spominje kao moguća destinacija.

"Situacija se promijenila za Wolfsburg, s obzirom na to da Torino neće iskoristiti otkupnu klauzulu, sada mogu pregovarati o novoj odšteti za Brekala. Teško je zamisliti da će igrati za njih sljedeće sezone jer se Wolfsburg već pojačao na ofenzivnim pozicijama. Brekalo ne bi trebao imati značajnu ulogu u planovima Wolfsburga", naglašava Kicker.

Ove sezone Brekalo je za Torino upisao 31 nastup, zabio sedam golova i dvaput asistirao.