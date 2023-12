Južnoameričko nogometno prvenstvo Copa America 2024., sada je prošireno na cijelu Ameriku s domaćinom Sjedinjenim Državama, te će se igrati od 20. lipnja do 16. srpnja 2024. godine. U noći s četvrtka na petak, u Miamiju je održan ždrijeb grupne faze.

U skupini A nalazi se branitelj naslova Argentina, a protivnici će im biti Peru, Čile te bolji kvalifikant iz okršaja Kanade i Trinidad&Tobaga.

U skupini B igrat će Meksiko, Ekvador, Venezuela i Jamajka.

C skupina rezervirana je za domaćina SAD, a društvo će im praviti reprezentacije Urugvaja, Paname i Bolivije.

U posljednjoj skupini D prvi je nositelj Brazil, a tu su još Kolumbija, Paragvaj, te bolji iz ogleda Hondurasa i Kostarike.

Ono što je posebno zanimljivo jest činjenica da se veliki derbi između Argentine i Brazila nikako neće moći odigrati prije finala. Dođe li pak do raspleta da obje momčadi prođu sve prepreke na putu do okršaja za naslov, bit će to pravi spektakl.

