Objavljeni suci za europske utakmice Dinama i Rijeke. Jedan sudio u velikoj pobjedi Vatrenih

UEFA je objavila suce za utakmice četvrtog kola Europske lige i trećeg kola Konferencijske lige, odnosno za utakmicu Dinama protiv španjolske Celte Vigo i Rijeke protiv Lincolna Red Impsa iz Gibraltara.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dinamu bi tako trebao suditi Grk Anastasios Papapetrou. Taj četrdesetogodišnji sudac dosad nije sudio veće utakmice te će mu ovo biti deveta utakmica grupne faze Europske lige. Papapetrou će pomagati Tryfon Petropoulos i Iordanis Aptosoglou kao pomoćni suci, dok je VAR sudac Athanasios Tzilos, a AVAR Spyridon Zampalas. Inače, Papapetrou je već sudio Hrvatima 2022., kada je Osijek neočekivano izgubio 0:2 protiv kazahstanskog Kyzylzhara. Dinamo je u Europskoj ligi neporažen sa sedam bodova i nalazi se na četvrtom mjestu, dok je Celta deveta sa šest bodova.

Tablice omogućuje Sofascore

Utakmicu u Gibraltaru, u kojoj se sastaju domaći Lincoln Red Imps i hrvatski predstavnik Rijeka, sudit će Maltežanin Philip Farrugia. Ovom tridesetsedmogodišnjaku ovo će biti četvrta utakmica Konferencijske lige koju sudi, a ranije je sudio i kvalifikacije za Ligu prvaka. Zanimljivo je kako ga Riječani već dobro znaju, budući da je sudio Vatrenima na Rujevici u 5:0 pobjedi protiv Latvije, ali i Rijeci u remiju bez pogodaka kod rumunjskog Corvinula. Maltežaninu će pomoćnici biti Duncan Sultana i Jurgen Spiteri, dok će u VAR sobi biti Talijani Gianluca Aureliano i AVAR Fabio Maresca. Lincoln Red Imps nalazi se na 22. mjestu s tri boda, dok je Rijeka na 19. mjestu s istim brojem bodova, ali boljom gol-razlikom.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska U17 reprezentacija odigrala nulu na startu SP-a