Nogometaši Hajduka i Gorice prvi su polufinalisti Hrvatskog kupa, dok će preostala dva putnika biti poznata u srijedu nakon susreta Osijek - Slaven Belupo, te Dinamo - Rijeka.

Hajduk je plasman u polufinale izborio nakon što je na stadionu u Kranjčevićevoj ulici pobijedio Lokomotivu sa 6-3, dok je Gorica pobijedila Istru 1961 sa 4-2 boljim izvođenjem jedanaesteraca nakon što je susret završio 2-2.

Hajduk i Lokomotiva su odigrali sjajnu utakmicu sa čak devet golova pri čemu je sedam postignutu u drugom dijelu, ali apsolutni igrač utakmice, barem prema našem mišljenju, bio je Jani Atanasov.

Junak utakmice

Hajduk je u prvih pola sata dominirao, no nije uspio zabiti i drugi gol. Lokomotiva je u posljednjih 15 minuta stigla do "daha", a u posljednjim trenucima prvog dijela i do izjednačenja. Lovrencsics je gurnuo Kačavendu u kaznenom prostoru, a sudac Dario Bel pokazao na bijelu točku što je potvrdio i VAR. Josip Pivarić je bio siguran za 1-1.

Međutim, nakon svega 11 minuta nastavka Hajduk je poveo sa 4-1. Novu prednost gostima donio je Atanasov u 51. minuti nevjerojatnim golom. Livaja je dobio loptu na rubu šesnaesterca i na desnoj strani proigrao Atanasova koji je sjajnim lobom praktički iz mrtvog kuta matirao Nevistića.

Samo dvije minute kasnije mrežu je zatresao i Ljubičić, da bi u 57. Livaja zabio za velikih 4-1. Livaja je dobio loptu na lijevoj strani, a potom prošao dvojicu domaćih igrača i potom svladao Nevistića.

No, vrlo brzo je sve bilo gotovo. U 66. minuti je Atanasov je fantastično pogodio s više od 20 metara za svoj drugi gol i vodstvo Hajduka od 5-2.

Do kraja susreta postignuta su još dva gola, po jedan na svakoj strani, a jedan je i poništen Hajduku i u tom je golu Atanasov briljantno asistirao Mlakaru lob-passom.