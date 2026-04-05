Novi skandal u Španjolskoj! Navijači Atletica vrijeđali Yamala: 'Jako si ružan, vrati se u Maroko'

Ne stišava se bura nakon velike utakmice u Madridu gdje je Barcelona svladala Atletico 2:1 i napravila po mnogima ključni korak prema osvajanju naslova prvaka Španjolske.

Atletico je poveo golom Giuliana Simeonea u 39. minuti, dok je Marcus Rashford izjednačio tri minute kasnije. Katalonci su cijelo drugo poluvrijeme igrali s igračem više jer je crveni karton u nadoknadi prvog dijela dobio Nico González, ali tu su prednost iskoristili tek u 87. minuti golom Roberta Lewandowskog, koji je ušao u igru samo osam minuta ranije, a na kraju zabio spretno - ramenom.

Veliku je utakmicu odigrao ponovno sjajni Lamine Yamal, ali ponovno su se dogodila vrijeđanja na rasnoj osnovi koja već neko vrijeme 'drmaju' Španjolskom.

"Jako si ružan, vrati se u Maroko", orilo se prema Yamalu, koji je izvodio korner.

Ove je sezone 18-godišnjak briljantan, ima 21 gol i 16 asistencija, a upravo zbog njega mnogi misle da će Španjolska osvojiti i Svjetsko prvenstvo. Dio španjolskih navijača bi međutim, radije da se Yamal 'vrati u Maroko'.

Spomenimo i kako nijedna momčad u povijesti La Lige nikada nije osvojila naslov prvaka nakon što je osam utakmica prije kraja sezone zaostajala za vodećim momčadima sedam ili više bodova. Flickova momčad je praktički šampanjac stavila na hlađenje, a Barca i Atletico će se nakon prvenstvenog derbija, sastati i u četvrtfinalu Lige prvaka 8. i 14. travnja.

