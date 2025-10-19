Novi podvig Lionela Messija: Amerika ponovno priča samo o njemu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Argentinska nogometna zvijezda Lionel Messi postigao je još jedan hat-trick u pobjedinad Nashville SC-om 5-2 u subotu, čime je postao najbolji strijelac MLS-a na kraju regularne sezone.

Messi (38) je završio regularnu sezonu u kojoj je postigao 29 golova u 28 utakmica, što je Inter Miami dovelo do trećeg mjesta u Istočnoj konferenciji uoči doigravanja.

Argentinski svjetski prvak prestigao je bivšeg igrača Los Angeles FC-a Denisa Bouangu (24 gola) i Engleza Sama Surridgea (24) na ljestvici strijelaca, postavši dobitnik Zlatne kopačke sjevernoameričke lige nakon svoje druge pune sezone otkako se pridružio Interu iz Miamija 2023. godine.

Messi je prvi gol zabio u 34. minuti, a drugi u 63. minuti iz jedanaesterca za izjednačenje na 2-2 prije još jednog gola za 4-2 u 81. minuti.

Inter Miami će se također suočiti s Nashvilleom u prvom krugu MLS doigravanja, koje počinje 24. listopada.

