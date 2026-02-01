Novi odlazak: Iz Dinama (napokon) odlazi skupi desni bek

Nakon što se jučer Dinamo riješio tri igrača, uskoro bi Maksimir mogao napustiti i četvrti. Nakon što je pobjegao iz Kayserispor, Ronaël Pierre-Gabriel trebao bi otići u velikana.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Naime, prema informacijama FootMercato-a, desni bek Dinama nalazi se na popisu Rapida iz Beča i Basela. Za dvadesetsedmogodišnjeg desnog bočnog posebno se zanima austrijski klub, koji želi prvo prodati igrača na toj poziciji prije nego što ubrza s ovim poslom. U isto vrijeme, Basel se također raspitivao o mogućnosti dovođenja Francuza iz Dinama nakon ozljede Tsunemotoa. Profil Ronaëla Pierre-Gabriela, cijenjen zbog pouzdanosti i iskustva, te odgovara potrebama švicarskog kluba.

Podsjećamo, popularni "RPG" u Dinamo je stigao u veljači 2024. Od tada je odigrao 53 utakmice, ali samo jednu ove sezone. Visoka plaća i česte ozljede očito su bile prevelik uteg, te je Dinamo odlučio kako je vrijeme za rastanak. Ljeti je doveden Moris Valinčić, prije nekoliko tjedana Paul Bismarck Tabinas, a tu su još i stoper Niko Galešić i junior Noa Mikić.

POGLEDAJTE VIDEO: Mandić otkrio hoće li biti spreman za utakmicu s Islandom