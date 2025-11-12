Novi kladioničarski skandal u Turskoj: Suspendirani igrači Galatasarayja i Besiktasa

Nakon što je ranije izbio skandal o uključenosti turskih sudaca u klađenje, sada je istraga otkrila kako su u njega uključeni i igrači.

Kako prenoi The Athletic Turki nogometni savez (TFF) suspendirao je 1.024 nogometaša među kojima i nogometaše Galatasaraya i Bešiktaša. Jedan od njih je i Eren Elmali. Branič Galatasaraya povučen je iz turske reprezentacije koja se pripremala za kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Španjolske i Bugarske ovog mjeseca zbog njegove navodne umiješanosti u slučaj. Elmali, redoviti igrač u ovogodišnjoj Ligi prvaka, naveden je zajedno sa suigračem iz Galatasaraya Metehanom Baltacijem, dok su među imenima i igrači Bešiktaša Necip Uysal i Ersin Destanoglu. U priopćenju TFF-a navedeni su igrači za koje je utvrđeno da su se kladili na nogomet te su proslijeđeni Odboru za profesionalnu nogometnu disciplinu (PFDK). Bešiktaš je u svom priopćenju naveo kako su dvojica njihovih igrača proslijeđena PFDK-u te da klub „ima potpuno povjerenje“ da će obojica biti oslobođena optužbi. Galatasaray je u priopćenju poručio da „pažljivo prati ovaj osjetljivi proces“. Igrač Galatasaraya Elmali objavio je u ponedjeljak navečer na svom Instagram storyju: „Želim jasno reći da se moje ime nalazi u ovom predmetu zbog transakcije vezane uz klađenje koja se dogodila prije otprilike pet godina, a uključivala je nekoga izvan mog tima. Od tada se nisam kladio niti imao ikakve veze s tim pitanjem.“ Ukupno je suspendirano 27 igrača iz Turske Superlige, najvišeg ranga natjecanja u zemlji, te 77 igrača iz druge lige, 1. Lige. Utakmice u prve dvije lige nastavit će se unatoč suspenzijama, dok su treći i četvrti rang natjecanja obustavljeni na dva tjedna.

Podsjetimo, prošlog mjeseca TFF je suspendirao 149 sudaca zbog njihove navodne umiješanosti u skandal s klađenjem. Tada je interna istraga 571 suca otkrila da „371 ima kladioničarske račune, a 152 se aktivno klade“, otkrio je İbrahim Hacıosmanoğlu, čelnik Saveza. Deset inkriminiranih sudaca imalo je više od 10.000 oklada, a jedan ih je imao čak 18.227. Četrdeset i dva suca kladila su se na više od 1.000 nogometnih utakmica, objasnio je čelnik TFF-a.

