Nogometaši Istre 1961 u susretu su 4. kola HNL-a u Puli svladali Osijek sa 1-0 (0-0).

Jedini gol na utakmici postigao je Mounsef Bakrar u trećoj minuti sudačke nadoknade.

Bio je to susret tijekom kojega se po tri puta tresali i okvir gola i mreža, ali rezultat se promijenio tek u sudačkoj nadoknadi.

Sredinom prvoga poluvremena oba sastava zatresla su vratnicu, u 19. minuti okvir gola je zaustavio pokušaj Osijekova kapetana Škorića, a četiri minute potom na suprotnoj je strani okvir gola pogodio i Marin.

VAR Bakraru poništio dva gola

U 62. minuti domaći su mislili da su stigli do prednosti kada je Alžirac Bakrar pospremio odbijanac u mrežu nakon što se pokušaj Petkovića s ruba kazenog prostora odbio od vratnice. No, analizom putem VAR-a ustanovljeno je kako je domaći napadač bio u zaleđu. Petnaestak minuta kasnije Bakrar je još jednom pogodio mrežu iza Ivušića, no i u toj situaciji se nalazio u zaleđu pa se rezultat nije mijenjao.

No, Bakrar se nije predavao i u trećoj minuti nadoknade još je jednom svladao Ivušića, a ovoga puta taj je pogodak i priznat. Alžirac je prihvatio jedno dubinsko proigravanje i zatim sjajnim lobom prebacio istrčalog hrvatskog reprezentativca.

Nastavak krize

Ovim rezultatom nastavila se kriza Osijeka kojemu je ovo bila četvrta uzastopna utakmica bez pobjede, treća u HNL-u uz bolni poraz i ispadanje od Kizilžara u Konferencijskoj ligi, dok je Istra 1961 uspjela osvojiti prve bodove u ovoj sezoni.

Osijek je ostao šesti na ljestvici s četiri boda, koliko imaju i peta Rijeka te sedmi Varaždin, dok je Istra 1961 skočila na deveto mjesto s tri boda, koliko ima i osma Lokomotiva. Na vrhu je Dinamo sa 10 bodova, drugi Hajduk ima šest s dvije utakmice manje, dok je dno preuzela Gorica s dva boda.

____________________________________________________________________

SuperSport HNL, 4. kolo

Pula, stadion Aldo Drosina, početak u 21 sat

Istra - Osijek 1:0

Istra: Majkić; Marešić, Perković, Kadušić; Hujber, Duvnjak, Mlinar, Caseres, Marin; Petković, Bakrar

Osijek: Ivušić; Škorić, Lončar, Bralić; Bartolec, Jugović, Caktaš, Brlek, Jurčević; Topčagić, Beljo

90' + 10' Kraj utakmice, Istra je pobijedila 1:0.

90' + 4' GOOOOL Bakrar zabija za 1:0 u sudačkoj nadoknadi. Ovaj gol mu VAR neće poništiti.

90' + 2' Velika šansa za Miereza, ali Majkić sjajno brani. Mogao je sada Osijek šokiurati Istru.

88' Prilika na drugoj strani, pucao je Mance, ali njego udarac je blokiran.

84' Erceg puca iz daljine, njegov udarac odlazi iznad gola Osijeka.

77' Bakrar je zatresao mrežu, ali i ovaj pogodak mu je poništen zbog zaleđa.

72' Odlična prilika za Osijek, Bartolev je ubacio, pa Beljo pucao glavom, ali ponovno nije precizan.

62' Bakrar je zabio za vodstvo Istre, ali taj je pogodak poništen zbog zaleđa nakon pregleda snimke.

58' Beljo puca glavom iz dobre pozicije, ali to ne ide u okvir gola.

56' Sjajna prilika za Istru, Perković je projurio pored braniča Osijeka, sjurio se prema Ivušiću, ali nije uspio dobro pucati.

52' Udarac Belje s više od 20 metara, odlazi to visoko iznad gola Istre.

46' Počelo je drugo poluvrijeme. Bjelica je u svlačionici ostavio Topčagića i umjesto njega u igru uveo Miereza.

45' + 2' Gotovo je prvo poluvrijeme.

38' Bilo je opasno pred golom domaćina, Caktaš je proigrao Topčagića, a on istrčao pred golmana Istre, no ne uspijeva ga zaobići.

30' Dobra šansa za Istru, Perković je pucao s lijeve strane u bliži kut, ali ivušić je spreman.

23' Istra uzvraća, sada je Marin nakon kontre pogodio vratnicu gola Osijeka.

18' Osijek je zamalo poveo, Škorić je nakon ubacivanja pucao iz voleja s otprilike 11 metara i pogodio gredu.

13' Opasno je sada bilo pred golom Osijeka. Barkar je pobjegao obrani gostuju, prošao u šesnaesterac i ubacio, ali stoperi Osijeka uspijevaju izbaciti loptu.

10' Caktaš ubacuje iz slobodnog udarca s tridesetak metara, Majkić bez problema lovi loptu.

7' Prvi žuti karton u jako ranoj fazi utakmice, dobio ga je igrač Osijeka Jugović zbog prekršaja na Mlinaru.

6' Osijek ima inicijativu, od Istre još nismo vidjeli niti jednu opasniju akciju.

2' Osijek pokušao zaprijetiti, Jurćević je ubacio prema Topčagiću, ali nije to bilo opasno.

1' Počela je utakmica u Puli.

______________________________________________________________

20.00 Stigli su sastavi. Bjelica je iznenadio i na klupi ostavio jedne od najboljih igrača Kristijana Lovrića, koji je zbog crvenog kartona koji je dobio na kraju prošle sezone morao propustiti prva dva kola, i napadača Ramona Miereza.

__________________________________________________________________

Osijek se uoči utakmice s Istrom nalazi u teškoj situaciji. Momčad Nenada Bjelice nakon ispadanja iz Europe i samo jednog osvojenog boda u zadnja dva kola u HNL-u hitno treba pobjeda i 3 boda kako bi se izvukli iz rezultatske i psihološke krize i napunili se samopouzdanjem.

Vratar Ivica Ivušić je na pressici uoči utakmice kazao kako je iza njih težak tjedan, ali kako su se ipak igrači skupili, pogledali u oči i kazali si kako moraju dati više za klub, a Bjelica je na konferenciji objasnio situaciju proteklih dana u momčad i govorio o izlasku iz krize.

"S negativom teško možemo do pozitivnog rezultata i zato nismo nešto posebno analizirali. Želimo ih dovesti na nivo na kojem su bili kad su bili najbolji. Svi smo svjesni da ovo što se dogodilo nije bilo dobro i da svatko od nas mora bolje", poručio je Bjelica.