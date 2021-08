Mladi hrvatski nogometaš Bartol Franjić je protiv Legije u Varšavi postigao svoj prvi pogodak u novoj sezoni u Dinamovom dresu, kojim je odveo svoju momčad u posljednje kolo kvalifikacija za plasman u Ligu prvaka, ali je u izjavi nakon dvoboja naglasio ulogu asistenta Luke Ivanušeca.

"On je odigrao tu glavnu ulogu. Vidio me, dobro mi dao i na meni je bilo da to pogodim", opisao je Franjić akciju iz 20. minute kojom je Dinamo došao do jedinog pogotka na utakmici.

Franjić, koji je po vokaciji defenzivni vezni igrač, u Krznarovoj novoj viziji je dobio mjesto na lijevom boku. "Na koju god me poziciju trener stavi, uvijek ću dati svoj maksimum. Danas sam imao i tu sreću da sam zabio gol s te pozicije koja je defenzivna. Ušuljao sam se, zabio gol, ali ističem ekipu. Ekipa je prije svega. Prošli smo dalje i nema veće sreće od toga", rekao je Franjić koji je tijekom dvoboja s pozicije lijevog bočnog bio prebačen u vezni red.

"Teško se prebaciti u drugu ulogu unutar utakmice, ali moraš biti unutra svih 90 minuta, grizeš, i na kraju se to isplatilo. Došli smo do te željene pobjede", veli Franjić.

Dinamo u prednosti

Dinamovi igrači su, osim čvrstog suparnika na terenu, protiv sebe imali i 30.000 navijača na tribinama, ali ih to nije nimalo smetalo.

"Ovo je nogomet. Nakon dugo vremena pred 30.000 ljudi. Ovo je ono što smo dugo čekali", izjavio je Franjić.

U doigravanju će hrvatski prvak prvu utakmicu protiv Šerifa igrati u Moldaviji.

"MIslim da je naša prednost što prvu utakmicu igramo u gostima, da tamo probamo ostvariti što bolji rezultat, a onda dolazimo pred našu publiku. Nadam se da će doći u što većem broju i da uđemo u tu Ligu prvaka", rekao je Franjić.

Utakmica u Tiraspolu je na rasporedu 17. ili 18. kolovoza, a uzvrat na Maksimiru 24. ili 25. kolovoza.