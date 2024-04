GNK Dinamo se kažnjava jer je na prvenstvenoj utakmici 29. kola Dinamo - Istra 1961 domaća navijačka skupina (BBB), smještena na sjevernoj tribini, u 76. minuti zapalila deset bljeskalica, jednu baklju i osam dimnih kutija, od kojih je jedna dimna kutija bačena na tartan stazu, dok je gostujuća navijačka skupina Demoni smještena na južnoj tribini u 1., 7. i 34. minuti zapalila po jednu dimnu kutiju, te u 76. minuti zapalila sedam baklji koje su bačene na tartan stazu i tri dimne kutije od kojih su dvije bačene na tartan stazu, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini 2.100 eura.

NK Istra 1961 se kažnjava jer je na prvenstvenoj utakmici 29. kola Dinamo - Istra 1961 gostujuća navijačka skupina (Demoni), smještena na južnoj tribini, u 1., 7. i 34. minuti zapalila po jednu dimnu kutiju te u 76. minuti zapalila sedam baklji koje su bačene na tartan stazu i tri dimne kutije, od kojih su dvije bačene na tartan stazu, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 800 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

HNK Hajduk se kažnjava zbog toga što je na prvenstvenoj utakmici 29. kola Rijeka - Hajduk navijačka skupina Torcida, smještena na južnoj tribini, od 71. do 73. minute zapalila sedamnaest baklji, od kojih su četiri bačene na prostor ispred ograde južne tribine, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 2.300 eura.

Kažnjava se i zato što su pripadnici gostujuće navijačke skupine Torcide od 16. do 25. minute pjevali “Od Vežice do Lovrana sve je puno muslimana, od Kantride do Turnića sve su djeca popa Đujića“, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 4.500 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 6.500 eura

Tekst se nastavlja ispod oglasa

HNK Rijeka se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 29. kola Rijeka - Hajduk domaći navijači (Armada) na sjevernoj tribini od 1. do 4. minute zapalili sedam dimnih naprava te je zbog gustog dima sudac zaustavio igru u trajanju od 3,28 minuta, te od 60. do 63. minute zapalili dvadeset i šest baklji, od kojih su tri bačene na prostor ispred ograde sjeverne tribine, te je zbog dima sudac zaustavio igru u trajanju od 1,30 minuta, te jer su gostujući navijači (Torcida), smješteni na južnoj tribini, od 71. do 73. minute zapalili sedamnaest baklji od kojih su četiri bačene na prostor ispred ograde južne tribine, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini 6.750 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa