NOGOMETNI GREXIT!? Država je odlučila ići do kraja, jedan od scenarija je i kraj grčkog nogometa

‘Nećemo riskirati javni red i sigurnost. Možemo napraviti ‘Grexit’, nije me briga’

Zamjenik grčkog ministra sporta i kulture Giorgos Vassiliadis izjavio je kako je spreman za “nogometni Grexit”, odnosno da Međunarodna nogometna federacija (FIFA) izbaci reprezentaciju Grčke i klubove iz svih natjecanja dok se ne smiri situacija u toj zemlji.

Grčka je na neodređeno vrijeme prekinula nogometno prvenstvo nakon kaosa u Solunu na utakmici između PAOK-a i AEK-a kada je vlasnik PAOK-a Ivan Savvidis ušao na teren s pištoljem za pojasom kako bi se obračunao sa sucem koji je poništio pogodak njegovom klubu.

INCIDENT U GRČKOM DERBIJU U KOJEM JE ZAIGRAO I HRVAT: Gazda PAOK-a prošetao se travnjakom s pištoljem, sudac prekinuo susret



“‘Grexit’? Nije me briga

“Ukoliko se ne stvori novi regularni okvir doći ćemo do kraja grčkog nogometa. Nećemo riskirati javni red i sigurnost. Možemo napraviti ‘Grexit’, nije me briga. Država je odlučila ići do kraja. Svi moraju prihvatiti kazne, čak i za zapaljive izjave. Svi snosimo odgovornost,” rekao je Vassiliadis.

Grčka javnost traži i njegovu ostavku, no Vassiliadis je odbacio tvrdnje kako je država činila pogreške.

“Pozvali smo relevantne nogometne organizacije da preuzmu odgovornost i pronađu riješenje. Nisam ministar nogometa, već sporta. Borio sam se da redovni sudovi donose odluke, ali Uefa nam sve do sada to nije dozvolila.”

Savvidis i dalje na slobodi

Vassiliadis je najavio kako će ovoga tjedna održati sastanak s čelnicima klubova koji se protive suspenziji lige.

U međuvremenu vlasnik PAOK-a Ivan Savvidis i dalje je na slobodi, a nalog za njegovo uhićenje i dalje vrijedi. Optužen je za ulazak na teren stadiona Toumba sa četvoricom tjelohranitelja.

“Cirkus” na utakmici između PAOK-a i AEK-a je počeo u 90. minuti utakmice kada je Fernando Varela doveo PAOK u vodstvo 1-0. Sudac Georgios Kominis je pokazao na centar, ali je nekoliko trenutaka kasnije poništio pogodak zbog navodnog zaleđa, ali ne strijelca Varele nego njegova suigrača Mauricija.

Igrači PAOK-a i stručni stožer žestoko su prosvjedovali, a na teren je utrčao i vlasnik kluba Ivan Savidis koji je za pojasom imao pištolj. U njegovoj pratnji bili su i tjelohranitelji, ali i predsjednik kluba, inače bivši slovački sudac Luboš Michel. Sudac je naknadno priznao gol, ali je prekinuo utakmicu zbog upada na teren. Sudac je stadion, ali i Solun napustio uz policijsku pratnju, baš kao i igrači AEK-a.