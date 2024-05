Istra i Hajduk će u nedjelju od 19.10 započeti posljednji susret 34. kola HNL-a. Gosti u Pulu dolaze kao trećeplasirana momčad lige u nadi da će ispraviti domaći poraz od Varaždina.

Trener Jure Ivanković kazao je kako nema velikih povrataka za ovu utakmicu, ali ima novih izostanaka: Benrahou, Prpić i Kalik neće igrati kao ni Sahiti, a postoji mogućnost da na teren u jednom trenutku izađe Marko Livaja.

''Poraz nas je sve pogodio i razočarao jer smo nakon dvije pobjede očekivali da ćemo nastaviti rasti. Najupitniji je bio pristup, nismo izgledali dobro što se tiče energije i motivacije, a ako to ne ujednačiš bar s protivnikom, bez obzira na kvalitetu, nemaš se čemu nadati protiv bilo koga u SHNL-u. Ako ne odgovorimo na pravi način, naša individualna kvaliteta ne može doći do izražaja. Nadam se da će već protiv Istre biti puno bolje'', osvrnuo se strateg Splićana na prošlotjedni poraz od Varaždina i poručio kako motivira igrače:

'Moramo prestati s rasipanjem ugleda'

"Velika je čast raditi u ovim okolnostima, ali je i izazovno te teško zbog situacije u kojoj smo se našli. Ako morate svakodnevno nekoga motivirati za trening i utakmicu, karakterno se gadno pogriješilo s izborom tog igrača.

Nije isto igrati protiv nekoga u SHNL-u i dopustiti da se oni praktički izruguju s vama. To ne priliči dresu Hajduka i nijedan navijač to ne zaslužuje. Igrat će se SHNL i dogodine, ako izgubiš taj gard i nitko nema strah kada dolazi na Poljud, to je i za iduću sezonu veliki minus. Moramo prestati s rasipanjem ugleda Hajduka."

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ivanković je i potvrdio kako postoji velika mogućnost da Perišić po prvi puta starta u dresu Hajduka, a o potencijalnim ostancima Kleinheslera i Brekala rekao je da će sve odluke biti donošene nakon preostale tri utakmice.

