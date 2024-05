Bayer Leverkusen, koji lovi trostruku titulu, nudi svojim navijačima besplatne klupske tetovaže u znak sjećanja na sezonu osvajanja naslova u Bundesligi i rekordni niz bez poraza, priopćili su u petak iz njemačkog prvaka.

Momčad Xabija Alonsa, neporažena u svim natjecanjima ove sezone, stigla je do finala Europske lige nakon remija 2-2 protiv AS Rome u četvrtak. Protegnuli su svoj niz neporaženosti ove sezone na 49 utakmica u svim natjecanjima, nadmašivši Benficin dugogodišnji europski rekord postavljen od 1963. do 1965. godine. U finalu će igrati protiv Atalante.

"Posebna akcija na kraju posebne sezone. Bayer 04 nudi navijačima do kraja sezone mogućnost besplatnog odabira jedne od brojnih tetovaža Bayer 04", stoji u priopćenju kluba. ''Rezervirajte svoj termin sada i ovjekovječite ovo jedinstveno godišnje doba na svojoj koži."

Nakon što su zapečatili svoj prvi naslov u Bundesligi, Leverkusen se također plasirao u finale Njemačkog kupa gdje će se susresti s drugoligašem Kaiserslauternom u sezoni koja bi mogla biti trostruka osvojena sezona za klub.

