Legenda njemačke reprezentacije i Bayerna, Phillipp Lahm, u svojoj je kolumni koju piše za Guardian uputio samo riječi pohvale i divljenja hrvatskoj reprezentaciji i Luki Modriću.

Posebno ga se dojmila pobjeda Hrvatske na De Kuipu: ''Gledao sam završnicu Lige nacija, sjajna je to bila uvertira za Euro 2024. Emotivno najzanimljiviji trenutak bila je pobjeda Hrvatske protiv domaćina Nizozemaca. Stadion je bio rasprodan, a Oranje su bile neporažene na De Kuipu u prethodne 23 godine. Nakon produžetka slavilo je 20 tisuća Hrvata u Rotterdamu .''

'Nema ih ni četiri milijuna...'

''U toj zemlji ne živi niti četiri milijuna ljudi, a nevjerojatni su, dvaput su na zadnja dva svjetska prvenstva igrali barem polufinale. Momčad je tako snažna i popularna među navijačima, a igrači su uvijek strastveni kada trebaju igrati za njihovu naciju. Njihov nevjerojatni igrač je Luka Modrić. U reprezentaciji je već 17 godina. Briljantni veznjak u europskim i svjetskim razmjerima ikona je baš kao Xavi ili Andrea Pirlo'', napisao je Lahm.

U tekstu je uspoređivao svog sunarodnjaka Gündogana i Modrića, obojici se nevjerojatno divio:

''Ono što je Gündogan bio sa Rodrijem i Kevinom De Bruyneom za City, to su svojedobno bili Modrić, Toni Kroos i Casemiro za Real. Igrači kao Gündogan i Modrić ne posjeduju samo "ono nešto", onu jednu vještinu više od ostalih. Nije to samo fizikalnost, brzina ili dribling koji ih izdvajaju, već je to skup svega. Oni daju svojim momčadima strukturu u svakoj situaciju. Osiguravaju loptu i prepoznaju trenutak za napasti protivnika. A uspješni treneri znaju da je takav tip igrača neizostavan u ekipi.''