U drugom dijelu prošle sezone 35- godišnji napadač Wolfsburga, Max Kruse, bio je najbolji strijelac kluba. Otkako jena početku ove sezone hrvatski strateg Niko Kovač došao na klupu, bivši njemački reprezentativac nije upisao veliku minutažu i u rujnu je Krose izbačen iz momčadi zbog nedovoljnog zalaganja,.

Bilo je u njemačkim medijima puno govora o sukobu napadača i našeg trenera. Nakon toga je Kruse u prosincu raskinuo ugovor s Wolfsburgom, a sada je u razgovoru za Zeit otkrio kako želi još igrati.

"Preferiram ostati u Njemačkoj, u Bundesligi. Prva liga bila bi vrhunac, želim se tamo vratiti. Ne bih se volio povući tako da netko drugi odlučuje kada je vrijeme za to. Mislim da mojoj karijeri još nije došao kraj", rekao je Kruse pa u nakon toga progovorio o sukobu s Kovačem:

"Bilo je to prvi put u 15 godina moje profesionalne karijere da je takvo što rečeno o meni", prokomentirao je Kuse optužbe Nike Kovača o njegovom manjku posvećenosti i motivacije.

"Trener me pitao što mi je potrebno za dobar nastup. Rekao sam mu da mi samo vjeruje, to je sve što želim. Ali tada uopće nisam osjećao to povjerenje, od prvoga dana s njim", poručio je Kruse.