Na današnji dan prije 23 godine vraćeno je sveto ime Dinamo. Niti jedan navijač zagrebačkog kluba koji je tih dana živio za plavu boju, koji i dan danas živi i ide na utakmice, neće zaboraviti Valentinovo 2000. godine i trenutak za koji su se Bad Blue Boysi, ali i svi ostali kojima je plava boja bila u srcu, godinama borili protiv aktualne vlasti, protiv države, sistema, protiv samovolje jednog "čovjeka čudnog"...

Pod zapadnom tribinom maksimirskog stadiona okupile su se tisuće navijača, a kad je legendarni plavi as Velimir Zajec izašao pred njih i pobjednički rekao "Imamo Dinamo", zavladala je totalna euforija. To je bilo jedno divlje, ludo vrijeme, poslijeratno, vrijeme kad su supkulture bujale u gradu Zagrebu. Od navijača, skinsa, punkera, šminkera pa do svega ostalog što ima veze s mladenačkim buntom, izražavanjima, idealima, ljudskim, uličnim i hrvatskim vrijednostima... Navijačka ljubav prema Dinamu bila je toliko velika da se sve pretvorilo u svojevrsni pokret... I sam Velimir Zajec Zeko, Dinamovo med i mlijeko, kako mu je svojedobno guslao radijski reporter Ivo Tomić za vrijeme Zajecovih slavnih igračkih dana...

"To je poseban dan u mom životu i u životu svih navijača Dinama. Bio je to dan kad smo svi bili sretni jer smo znali da će se naš klub opet zvati Dinamo. Ključnu ulogu u povratku imena Dinamo odigrali su naši Bad Blue Boysi koji su pomogli i u stvaranju naše domovine. Izuzetno sam ponosan da sam sudjelovao u tom događaju i da sam, uz puno naših starih igrača, pridonio tome da se vrati ime Dinamo", objavio je Velimir Zajec na svom službenom Facebook profilu.