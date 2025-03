Hit napadač velikana odabrao reprezentaciju: Naši susjedi razočarani

Mika Biereth, 21-godišnji napadač francuskog velikana Monaca koji je rođen u Engleskoj, našao se na popisu reprezentacije Danske za utakmicu četvrtfinale Lige nacija protiv Portugala i tako su riješene sve dvojbe oko toga za koju će zemlju igrati.

Biereth je, naime, do sada igrao samo za dansku mladu reprezentaciju, no još nije nastupao za seniore. Mogao je još birati između reprezentacija Njemačke, Engleske pa i čak Bosne i Hercegovine, no odlučio je ostati vjeran Danskoj, zemlji iz koje je njegov otac.

Posljednjih mjeseci pisalo se o tome da bi mogao igrati i za BiH jer mu je majka iz te zelje, no sve je ostalo na spekulacijama.

Biereth briljira u dresu francuskog Monaca, a ponikao je u engleskom Fulhamu. Bio je i član akademije Arsenala, a u Francuskoj je od ove godine.

