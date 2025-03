Englezi oduševljeni pričom koju je Bilić ispričao o Modriću: 'Moj sin ga pita, a ja ostao paf'

Slaven Bilić oduvijek je bio popularan u Engleskoj i često ga Englezi vole ugostiti u TV emisijama. Gostovao je tako i u studiju TalkSporta gdje je, između ostalog, pričao o Luki Modriću.

"Ma, zaboravite na njegovu kvalitetu i vanjski dio kopačke ili retrovizore koje ima jer uvijek zna gdje je i u kakvoj situaciji, radi se o njegovoj predanosti, posvećanosti i gladi s 39 godina. Ne razgovaram s njim svakodnevno, ali čujemo se, uglavnom navečer. U devet od deset puta gleda neku utakmicu. Pitam ga: 'Što radiš?' Kaže: 'Gledam Juventus - Atalanta. Šefe, gledao sam jučer vašu utakmicu.' Ej, pa to je Championship utakmica između West Broma i Prestona. I on gleda, posvećen je, potpuno je u nogometu", rekao je Bilić pa nastavio:

"Sjećate se kada je prije par godina odigrao onu loptu vanjskom za Rodryga? Moj sin i ja smo išli gledati tu utakmicu, bio je utorak navečer, Real protiv Chelseaja, otišlo u produžetke. Sljedeći dan su igrali Atletico i City, briljantna utakmica. Mi smo otišli na ručak i moj ga sin pita hoće li osvojiti španjolsku ligu, a bilo je to otprilike početkom travnja, 12-14 utakmica do kraja. Utrka je bila između Barcelone i Reala, kao i uvijek. Luka je odgovorio: 'Gledaj, igrat ćemo kod kuće protiv Getafea, a Barcelona u gostima sa Celtom. Onda mi igramo doma s Valladolidom, a Barca doma… I onda je govorio o jednoj po jednoj utakmici. Rekao je: 'A onda ćemo igrati sa Sevillom. Ako to pobijedimo, bit ćemo prvaci.' Ja ostao paf. Znate kako danas nogometaši govore da ne gledaju nogomet i da im je to samo posao? E, Luka evo zna sve o svakoj utakmici koju Real i Barcelona moraju odigrati. Koliko je samo posvećen. On i na taj način radi razliku", rekao je Bilić čije gostovanje možete pogledati OVDJE.

