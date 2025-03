Jedan od najvećih udario po Guardioli: 'Napravio je puno zla nogometu! Meni je isto pokušao pametovati'

Pep Guardiola ima najgoru sezonu u karijeri. Manchester City je u ožujku ispao iz Lige prvaka i peti je u engleskoj ligi, no unatoč svemu španjolskog trenera mnogi smatraju najboljim trenerom na svijetu. Ocjenu koju posebno ne dijeli još jedno veliko ime svjetskog nogometa, a to je Fabio Capello.

Bivši talijanski izbornik je u intervjuu za El Mundo rekao kako poštuje Guardiolin rad i da je s Barcelonom ispisao nogometnu povijest, ali da nije baš njegov obožavatelj. Sve je počelo neslaganjem tijekom njegovog boravka u Romi.

"Nikada nismo ni o čemu razgovarali. Jednog dana mi je došao objasniti kako bih trebao raditi svoj posao, a ja sam odgovorio: 'Idi trči pa onda možeš razgovarati'. Činjenica je da je hodao po terenu i nisam imao namjeru tjerati ga da igra umjesto nekoga tko zaslužuje više. To je bio kraj rasprave", rekao je Don Fabio pa nastavio:

"Znate što mi se ne sviđa kod Guardiole? Njegova arogancija. Liga prvaka koju je osvojio sa Cityjem jedina je u kojoj nije pokušavao ništa čudno u odlučujućim utakmicama. Ali svih ostalih godina, u Manchesteru i Monacu, u ključnim danima, uvijek je želio biti protagonist. Promijenio se i ponovno izmišljao kako bi mogao reći: 'Ne pobjeđuju igrači, nego ja'. I ta ga je bahatost koštala nekoliko Liga prvaka. Poštujem ga, ali napravio je puno zla nogometu, čak i ako to nije njegova krivnja. Jer svi su potrošili deset godina pokušavajući ga kopirati. To je uništilo i talijanski nogomet koji je izgubio svoju prirodu."

"Postojala je i apsurdna ideja da je to sve što je potrebno za dobru igru. Katastrofa, ali i dosada koja je dovela do toga da mnogi ljudi više nisu gledali cijele utakmice, nego samo sažetke najboljih trenutaka, jer sada je to bilo samo 90 minuta horizontalnih dodavanja, bez borbe i bez trčanja. Srećom, nogomet se mijenja, a to je učinila i Španjolska, osvojivši Europsko prvenstvo s dva krila i brzom igrom."

