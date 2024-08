Hrvatski nogometaš Nikola Vlašić propustio je Europsko prvenstvo u Njemačkoj zbog ozljede. Izbornik Zlatko Dalić do zadnjeg trena se nadao kako će se Vatreni oporaviti te ga je zbog toga i vodio sa sobom u Njemačku.

Ipak, Nikola nije bio spreman te je na kraju otpao iz kadra i napustio kamp u Njemačkoj. O cijeloj toj situaciji Nikola Vlašić je progovorio za talijanske medije.

"Sada sam puno bolje i osjećam se dobro, ali prošao sam dugi period pod bolovima. Igrao sam bez obzira na to što mi je bilo loše. Mučile su me prepone i aduktor, ali sada sam to riješio i dobro sam", rekao je Vlašić.

"Igrao sam pod bolovima. Imao sam puno problema i svi znamo kako je došlo do povrede protiv Bologne. Htio sam igrati za reprezentaciju, ali to nije bilo moguće. Sada želim samo jedno, a to je da se vratim na teren što je prije moguće i budem sto posto spreman."

Hrvatski veznjak se dotakao i pitanja o bivšem treneru Torina Ivanu Juriću.

"Za mene je on veliki trener. Ne smijemo zaboraviti da je preuzeo Torino koji se borio za opstanak i sada je u sredini tablice."

Na kraju je komentirao cilj Torina da se izbori za plasman u Europi.

"Zbog povijesti i predivnih navijača Torino zaslužuje igrati u Europi svake godine", zaključio je Vlašić.

