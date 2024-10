Poznati hrvatski nogometni trener, bivši nogometaš i reprezentativac Hrvatske Nikola Jurčević (58), zna sve o austrijskom nogometu i možemo slobodno reći kako je specijalist za austrijski nogomet. U Austriji je proveo veliki dio svoje karijere, a igrao je i u Salzburgu s kojim je osvajao trofeje, čak njih četiri, dva puta prvenstvo, dva puta Superkup. Samo što se u njegovo vrijeme klub nije bio pod patronatom Red Bulla, zvao se Casino Salzburg.

Red Bull Salzburg je šansa za Dinamo

Popričali smo s Nikolom u predvečerje sudara Salzburga i Dinama u okviru trećeg kola Lige prvaka koji se igra sutra od 21.00 u Salzburgu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Red Bull Salzburg je velika šansa za Dinamo, na stranu njihova pobjeda prošlog vikenda protiv Altacha 2-1. Salzburg, za razliku od prošlih sezona, ipak je nešto slabiji. Imaju jako mladu momčad. Kako svake godine prodaju svoje ponajbolje igrače za velike cifre nekako uspjevaju u sljedećim sezonama napraviti momčad koja je konkurentna u Europi, ali ovo je prvi put da im se dogodilo da malo kašljucaju u igri. Start u sezonu im je općenito slab, ne samo u Ligi prvaka. Red Bull Salzburg u prvenstvu nije ona momčad na koju smo navikli od tog kluba. Red Bull Salzburg u prvenstvu ima rejting poput Dinama. Godinama su neprikosnoveni s dosta dobrim europskim rezultatima", kazao je za Net.hr u uvodu Nikola Jurčević, popularni Jura...

Nikola Jurčević - 12.03.2018. do 15.05.2018.

"Došao im je pomoćni trener Jurgena Kloppa iz Liverpoola Pepijn Lijnders. Naravno da i tu treba vremena da on neke svoje zamisli iplementira, ali mislim da je Red Bull Salzburgu ključni problem taj što imaju premladu momčad s nedovoljno iskustva za ovakav rang natjecanja. Iako, treba tu staviti jednu zagradu. Oni su u toj krizi tih nekih mjesec i pol dana, otprilike 2 mjeseca. Prije toga su ipak izbacili Dinamo Kijev u kvalifikacijama za ulazak u Ligi prvaka", govori Nikola Jurčević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Premladi su i imaju lošiju obranu'

Igru Liverpoola u momčad Red Bull Salzburga nije lako. Treba vremena za to, slaže se i Jura, ali godinama je RB Salzburg igrao na jednom dosta sličnom sustavu, možda s nekim razlikama u nekim nijansama. Opet im je glavna karakteristika bila ta jedna okomita igra, brza tranzicija. To što su igrali prije, to traže i sad.

"Njima je najveći problem je to što imaju premladu momčad. Obrana im je najveća boljka. Izgubili su dva standardna stopera. Izgubili su stabilnost u obrani. Kad izgubiš stabilnost u obrani, poljulja se ravnoteža i čitava momčad dolazi u probleme. Po ovome koliko ja pratim, imam tamo ljude, prijatelje, Strahinja Pavlović je otišao u Milano, Oumar Solet isto nije tu. Tu su oni izgubili stabilnost. Imaju oni još igrača u prednjoj liniji koji su, barem prema Transfermarktu, igrači koji vrijede jako puno. Zanimljivo, ali RB Salzburg je momčad koja je skuplja od Dinama. Zbog te mladosti i perspektive, ali nekako su izgubili pomalo tlo pod nogama, došli su u jedan vrtlog promjene trenera, implementacije nekih novih stvari, ali prije svega s obzirom kakvo je to elitno natjecanje Liga prvaka, nažalost nije to baš jednostavno samo s mladim igračima ostvariti uspjeh".

Jurčević nam priča kako desetak godina nismo naviknuli od RB Salzburga da klub gubi sa po 4-0. Ove su sezone u nekoliko susreta bili prava kanta za napucavanje. Sparta ih je razbila 3-0, Brest 4-0, Sturm 5-0.

"Bili su neprikosnoveni pandan Dinamu u Hrvatskoj, ali da od jednog Sturma izgube 5-0, to je stvarno raritet. Od Bresta, koji nije Bayern Munchen, izgube 4-0. Od Sparte izgube 3-0. To je nešto što definitivno pokazuje da u RB Salzburgu ne štima. Problemi su u zadnjoj liniji. Nemaju u zadnjoj liniji dovoljno iskustva igrači niti kvalitete za tu razinu. To je jedan od glavnih razloga njihovog posrtaja i krize. RB Salzburg igra ispod svoje objektivne vrijednosti. Dinamo ima šansu, ali uz jedan veliki oprez. Salzburg je ranjen, a ranjena životinja je najopasnija. Nevjerojatno su sad motivirani da pokušaju izaći iz krize i naprave jedan pozitivan rezultat protiv Dinama. To bi ih opet vratilo na pravi kolosjek."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Sučić je najugodnije iznenađenje, Baturina pravi dragulj'

Dinamo je, stoga, favorit protiv Red Bull Salzburga. Dovoljno je pogledati momčad Dinama u smislu rostera kojeg ima, u smislu kvalitete igrača koje ima. Njihovog međunarodnog iskustva. Dinamo ima tri reprezentativca - Baturinu, Sučića i Petkovića. Baturina i Sučić se etabliraju i pokazuju u reprezentaciji Hrvatske.

"Sučić je najugodnije iznenađenje. Tu je jedan Petković koji je već potvrđena klasa, uz ostale iskusne igrače, Baturina koji je pravi dragulj. Na klupi Dinamo ima širinu, igrače koji mogu napraviti razliku. Po meni, Dinamo je ovog puta favorit, za razliku od zadnjih godina kad je bilo 50-50 ili lagana prednost na strani Salzburga."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ključ pobjede, odnosno dobrog rezultata za Dinamo će biti pronaći odgovor na njihovu agresivnu na njihov visoki presing koji će RB Salzburg sasvim sigurno igrati, s obzirom na to kakvu filozofiju igre imaju od trenera i općenito od njihovog DNA. Dinamo je dosad imao dosta često probleme kad je suparnička momčad igra agresivno i napadne ih visoko.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Bez ravnoteže ostaju i ponajbolji igrači, poput Martina Baturine

'Dinamo kad smiri igru suparniku onda igra puno bolje'

"Sjetimo se Sparte iz Praga, PAOK-a i sličnih utakmica, međutim onog trenutka kad je Dinamo uspio smiriti igru, napraviti to da je igru doveo u neke svoje tokove i svoj željeni ritam, Dinamo je onda bi jak i iz polukontre i kontre dolazi do željenog gola ili golova da napravi neki rezultat. Naravno, da momčad bude energetski na jednom TOP nivou, za razliku od Munchena. Bez obzira što se radilo o Bayernu, vidjelo se da je momčad ušla malo preplašeno, što ih je koštalo da dožive pravu katastrofu. Dinamu u srijedu treba jedan psihološki pristup pun samopouzdanja, uz nametanje ritma igre koji Dinamu odgovara, jer ako Plavi uđu u neku divlju utakmicu s RB Salzburgom, prihvate njihov 'divlji' ritam, tu Salzburg može imati svoje prednosti, s obzirom na mladost svojih igrača. Sigurno da ti mladi igrači u fizičkom smislu imaju svoju kvalitetu", zaključio je Nikola Jurčević.

POGLEDAJTE VIDEO: Nikola Jurčević u studiju Net.hr-a: 'Bio sam ljut što 98'. nisam bio u rosteru za SP. Zvalo me tada 5-6 najvažnijih igrača. Htjeli su urgirati i kod Ćire, ali nisam htio'