Jurčević o porazu Vatrenih: 'To je kao da se boriš s Tysonom, a jedna stvar nas mora zabrinuti'

Nakon gorkog ispadanja iz Lige nacija, Hrvatska se okreće lipnju i početku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Još dugo će boljeti pariška noć u kojoj, više od rezultata i ispadanja, boli kako je Hrvatska izgledala. Što očekuje izbornika Dalića, koje probleme će morati riješiti otkrio nam je, Nikola Jurčević.

Bivši Vatreni koji je uz Slavena Bilića prošao mnoge teške utakmice reprezentacije, tvrdi da je nedjeljna izvedba Vatrenih daleko od alarma za uzbunu.

"Tko je igrao nogomet na vrhunskom nivou, zna kako je kada igraš s momčadi takve kvalitete, i zato sam to usporedio, ne znam, s Tysonom. Pa kažeš, zašto ga nisi napao, a tebi ne preostaje drugo nego tražiti neki klinč da ne doživiš nokaut u desetoj sekundi", rekao je Jurčević na početku

Nakon što je prošao taj meč, izbornik Zlatko Dalić vraća se pred ploču gdje će morati polako slagati obrise reprezentacije za kvalifikacije pa i Svjetsko prvenstvo. Za sada obrana i vezna linija djeluju solidno, ali moglo bi biti problema u napadu

"Imamo situaciju u napadu koja nas stvarno mora zabrinuti. Ako pričamo o poziciji centarfora, imamo nekoliko igrača koji posjeduju određenu kvalitetu, ali ono što je stvarno vrlo teška ili loša stvar za nas je što se ne naziru brzi igrači na krilnim pozicijama", rekao je bivši igrač i pomoćni trener Vatrenih.

Zanimljivo je pitanje i kako će izgledati roster Hrvatske za dva i pol mjeseca. Zasad oproštaj nije najavio nitko, a Jurčević vjeruje da nema potrebe za provjetravanjem svlačionice:

"Mislim da su to igrači koji bi još uvijek trebali biti u reprezentaciji. Oni su bitni i zbog same atmosfere, zbog svlačionice, zbog jednog autoriteta, zbog držanja jedne tenzije u momčadi, a na izborniku je da odluči u kojoj će ih mjeri koristiti. Vidjeli smo da kad Modrić nije na pravom nivou, ni Hrvatska nije na pravom nivou."

A taj nivo je šampionski, vrijedan ruskog srebra, katarske bronce i srebra iz Lige nacija. Kvalifikacijska skupina s Češkom, Crnom Gorom, Gibraltarom i Farskim Otocima djeluje kao savršen poligon za profiliranje i isprobavanje igrača koji će nositi reprezentaciju na svjetskoj smotri.

"Ono što je pozitivno jest to što na papiru nam se čini da smo apsolutni favoriti i da ne bismo trebali imati većih problema. Međutim, ako se malo vratimo u prošlost, znamo da smo uvijek u kvalifikacijama znali doći u situaciju da to rješavamo u zadnjim utakmicama. Nadajmo se da ćemo to izbjeći", zaključio je Nikola Jurčević

Video cijelog intervjua s Nikolom Jurčevićem pogledajte u prilogu

