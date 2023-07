Njemački Wolfsburg ,na čijoj klupi sjedi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, poslao je novu ponudu za veznjaka hrvatske reprezentacije Lovru Majera, igrača Rennesa.

Ovo je treću put da Wolfsburg šalje ponudu za Majera, koji je velika želja Nike Kovača, nakon što su mu prve dvije odbijene.

Nakon prve, financijski najniže, ponude, Wolfsburg je prošlog tjedna kako pišu iz Mercato Foota, poslao ponudu u visini 18 milijuna eura fiksne odštete uz mogućnost da uz bonuse odšteta dođe do 22 ili 25 milijuna eura. No, i to je očito bilo premalo pa su Francuzi odbili bez previše razmišljanja.

A sada, u ponedjeljak, talijanski stručnjak za transfere Nicolo Schira piše da je Wolfsburg ponudio 20 milijuna eura fiksno plus bonuse od 2.5 milijuna.

No, nagađa se da će i ta ponuda biti odbijena jer Rennes za Majera, iza kojega j odlična sezona, traži 25 milijuna eura plus bonusi.