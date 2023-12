Wolfsburg Nike Kovača izgubio je na svojem terenu od njemačkog prvaka Bayern Munchena 1:2 u 16. kolu Bundeslige.

Bayern je u deset minuta prvog poluvremena stigao do prednosti 2:0. Za 1:0 pogodio je Jamal Musiala u 33. minuti, a za 2:0 je Harry Kane u 43. minuti zabio golčinu s dvadesetak metara. Do kraja prvog dijela Wolfsburg je uspio smanjiti, za 1:2 pogodio je Maximillian Arnold u 45., a rezultat se do kraja utakmice više nije mijenjao. Wolfsburg je u nastavku pokušao doći do izjednačenja, prilika je imao i Bayern, no rezultat se nije mijenjao.

Hrvatski reprezentativac Lovro Majer igrao je za Wolfsburg do 52. minute.

Pobjedu je upisala i vodeća momčad bundeslige, Bayer, koji je svladao pobijedio je Bochum u Leverkusenu s 4-0. Već na poluvremenu Bayer je stvorio prednost od tri pogotka, a briljirao je češki napadač Patrick Schick koji je postigao sve golove. Nakon realiziranog jedanaesterca u 30. minuti još je suparničku mrežu pogađao u 32. i 45. minuti. U nastavku je još Boniface bio strijelac za konačno uvjerljivo slavlje bundesligaškog lidera.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić odigrao je cijelu utakmicu za Bayer.

Bayer tako i dalje ima četiri boda prednosti pred drugim Bayernom, s tim da Bayern ima utakmicu manje.

Uvjerljivi domaćin bio je Stuttgart koji je s 3-0 nadjačao Augsburg. U prvom poluvremenu strijelci su bili Undav u 18. i Guirassy u 45. minuti, dok je domaća dominacija zaključena golom Fuehricha u 69. minuti. Stuttgart se vratio na treće mjesto ljestvice, a za goste iz Augsburga od 68. minute je zaigrao hrvatski napadač Dion Drena Beljo.

Veliki preokret napravio je Eintracht na domaćem terenu protiv Borussije iz Moenchengladbacha te je slavio 2-1. U 27. minuti Woeber je doveo goste u vodstvo, ali je isti igrač isključen u 88. minuti. U nadoknadi je ostvaren veliki preokret, a golove su za domaći sastav zabijali Buta u 92. i Koch u 97. minuti. Hrvatski nogometaš Hrvoje Smolčić ostao je na domaćoj klupi za pričuve.

Pobjedu je prokockao i Freiburg koji je kod Heidenheima vodio 2-1 do 84. minute. Tada je izjednačio Kleidienst, dok je Ginter u 92. pogodio vlastitu mrežu za 3-2 Heindeheima.

