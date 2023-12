Nogometaši Partizana pobijedili su Crvenu Zvezdu 2:1 u najvećem srpskom derbiju i osigurao naslov jesenskog prvaka. Nakon utakmice navijači Zvezde, Delije, nogometašima su vikali da skinu dresove, a prema pisanju srpskih medija taj će poraz koštati posla trenera Baraka Bakhara, na čije bi mjesto trebao stići Vladan Milojević.

Nakon utakmice na društvenim mrežama oglasio se i Milan Borjan, golman Zvezde na posudbi u Slovanu iz Bratislave.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

On je na Instagramu objavio stariju fotografiju, iz razdoblja kada je on igrao i Zvezda osvojila 34. naslov, te uz to napisao:

"Bio jednom jedan tim."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Kauboja na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.