PA DOBRO, DOKLE? / Milan Borjan se (opet) propisno obrukao: Istrčao s gola, pokosio protivničkog igrača, dobio crveni pa tražio suca da gleda VAR

Pri rezultatu 1:1 istrčao je s gola na tridesetak metara u namjeri da ispuca loptu, no loše je procjenio situaciju i do lopte je prije stigao protivnički igrač kojega je srušio i za to dobio crveni karton