Hrvatska ove sezone ima dva trenera u Bundesligi - Niku Kovača i Nenada Bjelicu.

Kovačev Wolfsburg je na 11. mjestu s 23 boda, dok je Bjeličin Union Berlin 15. sa 17 bodova.

Posljednjih tjedana moglo se dosta čitati o tome da obojici hrvatskih stručnjaka prijeti otkaz. Kovač je na klupi Vukova 19 mjeseci, no ove sezone rezultati nisu očekivani pa su krenule priče o smjeni. U nedjelju ga je poraza spasio Lovro Majer koji je zabio dva gola u domaćem remiju 2-2 protiv Hoffenheima.

Kovač ugovor ima do ljeta 2025., no čini se da bi već na kraju ove sezone moglo doći do rastanka. Barem ako je vjerovati riječima sportskog direktora kluba Marcela Shaefera.

"Rezultati nisu kakvi bi željeli, ali plan da Niko Kovač ostane s nama do kraja sezone nismo promijenili", rekao je Schaefer.

Bjelica je Union Berlin preuzeo krajem studenog, a na klupi će ostati ako momčad ostane u ligi. Trenutno su na 15. mjestu sa 17 bodova, dva više od mjesta koja guraju u dodatne kvalifikacije za ostanak.

Priče o odlasku krenule su nakon crvenog kartona protiv Bayerna kada je zbog udaranja Leroya Sanea dobio suspenziju od tri utakmice. No, čini se da ima podršku predsjednika kluba Dirka Ziglea.

"Bjelica je tu da nas zadrži u ligi. Odluku o tome ostaje li, donijet ćemo u svibnju. Pretpostavljam da će i dalje biti trener", rekao je Zigler.

