Bivši izbornik Hrvatske, Niko Kovač, preuzeo je momčad Wolfsburga i potpisao je ugovor do ljeta 2025. godine. Tim je povodom njemački Bild objavio vrlo zanimljiv članak posvećen Kovaču, kojeg vrlo dobro poznaju još iz dana kada je vodio Eintracht i Bayern, a pratili su ga, očito i u Monacu kao i ranije u reprezentaciji.

Wolfsburg ima plan vratiti se u vrh njemačkog nogometa. Ove sezone završili su na poražavajućem 12. mjestu Bundeslige i vjeruju kako imaju dovoljno jaku momčad za borbu za mjesta koja vode u Ligu prvaka ili najmanje Europa ligu.

Bild je prvo naveo činjenicu da je Kovač došao u klub u kojem se treneri ne zadržavaju dulje od dvije godine. "Nadamo se da će se zadržati dulje od svojih prethodnika… Kao bivši profesionalac, Kovač zna kako igrači dišu. Svakodnevni odnosi neće biti previše formalni. Igračima će biti dopušteno trenera zvati imenom", ističu Nijemci.

Problemi na početku

Međutim, naglašavaju da će igrači morati biti vrlo oprezni u odnosu s Kovačem te da je on veoma osjetljiv kada su u pitanju neke stvari. "Kovač ne podnosi prigovore, on je u svlačionici jedini šef. Dođe li do sukoba, buntovni igrači ubrzo bi mogli biti otpisani", piše Bild i ističe kako je Kovač posebno osjetljiv na laži. "Onaj tko slaže Kovaču, gotov je", tvrde Nijemci.

A osim što su Nijemci podsjetili na njegovu prošlost kao trener i upozorili igrače da s Kovačem treba pažljivo, hrvatski strateg nije ni zasjeo na klupu, a već ostaje bez ponajboljeg igrača.

Njemački Kicker piše kako Xaver Schlager napušta Wolfsburg kako bi potpisao s RB Leipzigom.

"Nema sumnje, kada je Schlager spreman, jedan je od najboljih igrača Wolfsburga. Obavijestio je klub da ne želi potpisati novi ugovor koji istječe 2023. godine te želi odmah preseliti u Leipzig", prenose Nijemci.

Ističu kako Wolfsburg ne želi pustiti Schlager besplatno sljedećeg ljeta te kako im je potreban novac.

"Moraju stegnuti remen s obzirom na pandemiju i rat u Ukrajini, to izravno utječe na Volkswagen kao vlasnika i njegove milijunske prihode", zaključuju. 24-godišnji Schlager pokriva poziciju srednjeg veznog te je do sada za njemački klub odigrao 81 utakmicu te je pritom postigao tri pogotka i dodao devet asistencija.