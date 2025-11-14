FREEMAIL
OD TRNJA DO ZVIJEZDA /

Nije bio dovoljno dobar za treću ligu, a sada seli u njemačkog velikana?

Nije bio dovoljno dobar za treću ligu, a sada seli u njemačkog velikana?
Foto: Tomas Sisk/imago Sportfotodienst/profimedia

Nastupa za belgijski Union Saint-Gilloise, gdje je prošle godine svlačionicu dijelio s Franjom Ivanovićem

14.11.2025.
20:44
Sportski.net
Tomas Sisk/imago Sportfotodienst/profimedia
Prema Bildu bivši igrač Trnja Promise David (24) mogao bi uskoro napustiti Belgiju i otići put Bundeslige. Naime, bundesligaški velikan Stuttgart je u potrazi za novim napadačem uslijed borbe za poziciju koja vodi u Ligu prvaka.

Prva opcija Stuttgarta bili bi Jeremy Arévalo iz Racing Santandera i Arnaud Kalimuendo, koji ne igra u Nottingham Forestu, no to nije realno jer njih ciljaju i klubovi iz Lige prvaka i engleske Premier lige, a alternativa za njih mogao bi biti upravo David. Kanadski napadač u Trnje je stigao 2019. i tamo je proveo dvije godine prije nego što je preselio u SAD. Ondje se zadržao godinu dana prije nego što se vratio u Europu – na Maltu, gdje je igrao za Vallettu i Sirens, prije nego što je potpisao za estonsku Kalju iz koje je došao u Union Saint-Gilloise, u kojem je prošle sezone igrao s hrvatskim reprezentativcem Franjom Ivanovićem.

Promise DavidUnion St GilloiseaTrnjeStuttgartBundesliga
