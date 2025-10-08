Neymar opet u Europi? Talijanski mediji otkrili njegovu novu destinaciju

Kad je stigao u Barcelonu, Neymar je odmah zasjao uz Messija i Suareza. Legendarni trio “MSN” tada je nemilosrdno rušio sve pred sobom.

S Barçom je osvojio sve što se moglo, Ligu prvaka, Primeru i brojne trofeje, a 2017. uslijedio je rekordni transfer u PSG vrijedan nevjerojatnih 222 milijuna eura.

U Parizu je nastavio nizati naslove, ali nikad nije uspio osvojiti Europu. Nakon odlaska u Saudijsku Arabiju 2023., vratio se u Brazil, u svoj Santos, no muče ga ozljede.

Sada bi, prema pisanju Gazzette dello Sport, mogao ponovo u Europu i to u Napoli!

Aktualni prvak Italije želi napraviti spektakl i dovesti još jednu zvijezdu nakon De Bruynea. Neymar bi, ako dođe, mogao biti taj koji će Napolitance pogurati prema novom Scudettu.

