Dinamo se ponovno dovodi u vezu s bivšim napadačem Istre, poslana ogromna ponuda

Opće je poznato da Dinamo traži napadača u ovom prijelaznom roku. Već se spominjao bivši napadač Istre koji je prije godinu i pol bio na pragu Dinama, Monsef Bakrar, a alžirski mediji javljaju da je Dinamo ponovno poslao ponudu u klub iz MLS-a.

Alžirski insajder tvrdi da je Dinamo New York Cityju poslao ponudu od dva milijuna eura za Alžirca, ali je američki klub to odbio. U tvitu stoji i kako će Dinamo probati s novom ponudom i čeka se odgovor Njujorčana. Upravo za 2 milijuna eura je Istra prodala Bakrara u New York, a očito je da Amerikanci žele više od Dinama za njega. Zvuči to pomalo čudno s obzirom da je Bakrar u 28 utakmica prošle sezone zabio samo četiri pogotka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bakrar ima i četiri nastupa za reprezentaciju Alžira, u Istri smo gledali njegove vrlo dobre partije, ali dva (ili potencijalno više) milijuna eura zvuči jako puno, čak i za Dinamo. Očito da Modri očajnički žele dovesti napadača kako ne bi ostatak sezone ostali samo na Kulenoviću i zaliječenom Petkoviću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo remizirao s momčadi iz Lige prvaka, Hajduk svladao trećeligaša

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa