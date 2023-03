'NEMAMO VEZE S OVIM' / Nevjerojatno u kakvom se dresu pojavio na tribini i koga je njegova skupina veličala: Klub se odmah oglasio

Rimski Lazio distancirao se u utorak od antisemitskih povika nekih svojih navijača tijekom nedjeljnog gradskog derbija protiv AS Rome (1-0), koje je u ponedjeljak osudila židovska zajednica glavnog grada Italije. Rimski klub potvrdio je u priopćenju za javnost da je 'uvijek prednjačio u javnoj osudi, sprječavanju i suzbijanju bez rezerve bilo kakvih diskriminirajućih, rasističkih ili antisemitskih demonstracija ili akcija'. Predsjednica Židovske zajednice u Rimu, Ruth Dureghello, objavila je u ponedjeljak na Twitteru videozapise navijača Lazija koji ponavljaju antisemitske povike, objavivši i fotografiju osobe na tribinama koja nosi dres Lazija s imenom 'Hitlerson' s brojem 88, koji se u neonacističkom pokretu koristi u značenju 'Heil Hitler'. Ove optužbe dolaze dok je već u tijeku istraga, od strane Talijanskog saveza, o navodnim antisemitskim sloganima navijača Lazija tijekom utakmice u Napulju (1-0) 3. ožujka. U siječnju je sjeverni kut stadiona Olimpico u Rimu, koji okuplja ultrase biancoceleste, zatvoren za utakmicu nakon rasističkih povika ovih ultrasa tijekom putovanja u Lecce, usmjerenih na crne igrače Samuela Umtitija i Lamecka Bandu. Posljednjih godina Lazialijevi pristaše redovito su izdvajani zbog rasističkog ili antisemitskog ponašanja. U 2017. su se istaknuli slikom Anne Frank, njemačke židovske tinejdžerice koja je umrla u koncentracijskom logoru Bergen Belsen u Njemačkoj, koju su prikazali kako nosi dres AS Rome. "Pokušali smo izbjeći, izolirati i suprotstaviti se ovim pojavama. Nastavit ćemo to činiti bez oklijevanja, kako bismo u Italiji i inozemstvu branili imidž kluba koji nikada nije imao nikakve veze s ovim", stoji u priopćenju Lazija. Uključujući i tijekom nedjeljne utakmice, klub tvrdi da je radio na 'identificiranju odgovornih' i 'zabrani im ulazak na stadion' te namjerava surađivati ​​s vlastima.