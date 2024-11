Može li tandem Bjelica provesti Dinamov brod kroz oluju koja slijedi?

Pred zagrebačkim Dinamom zaista je paklenih tjedan dana. Modrima u SHNL-u na red stižu dva derbija u razmaku od samo osam dana (Rijeka u subotu, Hajduk sljedeću nedjelju), a za ne faliti, u srijedu ih očekuje i susret protiv Borussije Dortmund u Ligi prvaka. Da stvari za Dinamo budu još gore, pobrinule su se i ozljede ključnih prvotimaca.

Jučer je izašla vijest kako je Petar Sučić van stroja do kraja godine, nitko ne zna što je s Brunom Petkovićem koji zbog ozljede ne trenira, ali svejedno igra, a i Martin Baturina vuče neku sitnu ozljedu, no čini se da ona ne utječe na njegove predstave na terenu. Ne zna se ni kakva je situacija s Nevistićem, prvi vratar nije branio u posljednje tri utakmice te je imao period od tri tjedna da se oporavi, ali nitko još nije siguran u kakvom je stanju.

Čini se kako je samo pitanja vremena kada će se dogoditi i neka ozbiljnija ozljeda u obrani gdje se Bjelica najviše oslanja na iskusne, provjerene snage. Ristovski, Mišić i Theophile-Catherine igrači su s najviše minuta u nogama kad je u pitanju obrana, ali su i igrači s 'pogrešne' strane tridesetih i pitanje je mogu li njihova tijela izdržati ludi ritam koji očekuje Dinamo do kraja godine. Bjelica će sigurno morati rotirati, ali pred njim je najgore moguće vrijeme za to. S tri takve utakmice u tjedan dana, Dinamo će morati vjerovati najprovjerenijim snagama i riskirati nekakvu ozljedu usput. Nakon tog oštrog perioda slijedi nekoliko utakmica u prvenstvu u kojima će trener vjerojatno odmarati standardne prvotimce i čuvati ih svježima za Ligu prvaka budući da se svi nadamo da će u njoj Dinamo gledati i na proljeće.

Osim što mora paziti na fizičko zdravlje igrača, čini se da je Bjelica detektirao kako postoje određeni problemi s glavama igrača. Naravno da sjajne partije u Ligi prvaka dovode do emocionalnog pražnjenja, a to dovodi i do patnje rezultata u prvenstvu. Jedino to može objasniti kako Dinamo može apsolutno nadigrati Salzburg u Ligi prvaka, a onda pustiti da ga na domaćem terenu Osijek rastavi na proste faktore.

Za pomoć u kriznoj situaciji trener Bjelica okrenuo se mentalnom treneru - Bjelici. Riječ je o Luki Bjelici, sinu prvog trenera Dinama, koji je s ocem već radio i u Trabzonsporu. Sada bi se trebao pobrinuti da glave igrača Modrih ostanu na mjestu i da se više ne događaju problemi s motivacijom i emocionalnim pražnjenjem pa da Dinamo pojača ritam i u domaćem prvenstvu koje je ipak prioritet.

