NK Osijek u petak je u gradu na Dravi održao posljednju press konferenciju uoči posljednjeg kola HNL-a, u kojem momčad igra u Velikoj Gorici protiv Gorice Samira Toplaka, nezgodne momčadi u situaciji kad klub ima 20 igrača u kadru, kad su igrači umorni, iako se kroz trening to ne može primjetiti. Sve se zna, doduše, ali igrači žele biti u prvih 11 u posljednjoj utakmici, pa zalaganja ne nedostaje. Osijek će prvenstvo završiti kao trećeplasirani, ali bolji okus u ustima ostavlja pobjeda na kraju sezone. No, ono što najviše zanima novinare i cjelokupnu hrvatsku nogometnu javnost je ostaje li Nenad Bjelica u klubu, odnosno na klupi Osijeka?

Titula cilj ili želja?

"U trećoj sezoni, hoće li cilj biti titula? Ne želja, nego cilj?" Glasilo je novinarsko pitanje. Nenad Bjelica na to je odgovorio:

"Ako ja kažem da će to... Vi imate, onako, kad vas slušam, onako oprečne analize, oprečne komentare, jako je teško neko... Ja iznosim samo realne činjenice, a onda mi se to predbacuje da se žalim i da previše hvalim neke druge, ali ja sam realan, smo kažem. Ako kažem da je za nas netko Space Shuttle, onda je Space Shuttle, jer je to tako, jednostavno. S takvim Space Shuttleom ne može ti nikako titula biti cilj nego želja. Mi se u puno stvari još ne možemo nositi s najboljim momčadima lige, osim na terenu, i tu smo bili vrlo konkurentni. Klubu titula pod svaku cijenu nije cilj, želimo igrati Europu svake godine. U ovim odnosima snaga, jedan klub koji nikad nije bio prvak, ne može imati titulu kao cilj. Ne, to je želja, velika želja", rekao je Nenad Bjelica. Uslijedilo je novo pitanje.

'Mislim da Osijeku jako malo fali da postane Space Shuttle'

"Ostajete li trener i hoće li to isključivo biti vaša odluka i kad ćemo ju saznati?"

"Mislim da Osijeku jako malo fali da postane Space Shuttle. Osijek će za nekoliko mjeseci imati najbolju infrastrukturu. Već sad mislim da Osijek ima jednu konkurentnu ekipu, borio se skoro do kraja za obje titule. Ne treba nam puno, ali uvijek će u financijama biti razlika. Ne vjerujem da će se Osijek ikad profilirati u jedan klub poput Dinama, gledajući financije. I ta će razlika u financijama uvijek biti velika. Međutim, bila je i između Rijeke i Dinama, pa je Rijeka uspjela jednom u 15 godina biti prva, eto, ako ćemo tako... Što se tiče mog ostanka, vjerujem da ću ostati u NK Osijek, imam još godinu dana ugovor, imam želje i volje za to. Kad ćemo to znati, bit ćete obaviješteni", izjavio je Nenad Bjelica i zaključio:

"13. 6. počinju pripreme, 20. 6. idemo u Sv. Martin na Muri, dogovorene su sve utakmice. Nenad Bjelica radi sve kao da će ostati u Osijeku još pet godina".