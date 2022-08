Samo dan nakon što je Osijek pobijedio Hajduk 2-1 u Gradskom vrtu i prekinuo negativan niz, u klubu su se odlučili zahvaliti dosadašnjem treneru.

Što se točno dogodilo?

NK Osijek objavio je kako Nenad Bjelica više nije trener i sportski direktor kluba. Vijest je to koja je poput bombe odjeknula u hrvatskom sportskim medijskim prostorom. Jer, istina da je tinjalo, ali mislili smo da je svoje otinjalo i da su i čelnici kluba i Bjelica na istom kolosjeku, pogotovo sad nakon najveće pobjede Osijeka ove sezone. Stoga, u gradu na Dravi pitaju se: što se dogodilo, zašto je Sakalj razriješio dužnosti u klubu Bjelicu?

Sakalj ga razriješio dužnosti

"Predsjednik Uprave Nogometnog kluba Osijek gospodin Ferenc Sakalj razriješio je gospodina Nenada Bjelicu dužnosti sportskog direktora i trenera Kluba.

Nogometni klub Osijek idućih će dana donijeti odluku o imenovanju novog trenera o čemu će pravovremeno obavijestiti javnost.

"Nogometni klub Osijek zahvaljuje gospodinu Nenadu Bjelici na suradnji kroz protekle dvije godine", stoji u priopćenju kluba.

Bjeličina smjena stigla je, bez obzira na dosadašnji crni niz, potpuno neočekivano jer ipak veliku težinu ima pobjeda nad Hajdukom. No, ono što se događalo prije, očito je kreiralo mišljenje Osijekovih vlasnika da mu se zahvale na suradnji i u ovom trenutku, kad se svi navijači Osijeka nadaju da je pobjeda nad Hajdukom izlaz iz krize.

Nenad Bjelica, nakon sastanka s vlasnikom kluba, ipak je izgubio podršku od najviših klupskih struktura. Ili je posrijedi nešto drugo, možda je Bjelica inicirao odlazaka. U ovim trenucima to se ne zna.

Klupska Uprava Bjelici izrazila podršku

U tjednu prije Dinama, od kojeg je Osijek izgubio 2-5, klupska uprava Bjelici izrazila podršku i to je ono što je ostalo upečatljivo. Što je, prema njegovim riječima, najviše značilo igračima, jer "oni čitaju sve to o meni i to im oduzima koncentraciju". U Maksimiru, na trenerov 51. rođendan, nije prošlo.

Posljednji je put Osijek do nedjelje i Hajduka pobijedio prije točno mjesec dana, Kizilžar u Kazahstanu 2-1, a potom je Bjelica zagrebao u najdulji niz bez pobjeda u prvoligaškom društvu još od jeseni 2013. godine!

Tada je vodio bečku Austriju te u Bundesligi i Ligi prvaka nanizao sedam susreta bez pobjede. To je 'preživio', a s klupe je otišao nakon četiri vezane utakmice bez pobjede u veljači 2014.

Najdublja kriza dosad u Osijeku za Nenu

Još je jednom u međuvremenu naslagao sedam susreta bez trijumfa, ali to je bilo u drugoligaškom društvu, na klupi Spezije, u listopadu i studenom 2015. U Lechu mu je rekordni niz bio pet bez pobjede, u Dinamu nije imao tih problema, a u Osijeku je najdublju krizu dosad imao u proljeće 2021. s četiri uzastopna susreta bez pobjede. Ali ta su četiri bila Varaždin, Dinamo, Rijeka i Gorica, nikakvi Kazahstanci, Slaven, Istra i Varaždin.