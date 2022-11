Nekadašnji hrvatski reprezentativac Alen Bokšić razgovarao je s uglednim francuskim L'Equipeom i evocirao je svoje dane u Marseileu te se prisjetio odnosa s nekadašnjim kontroverznim predsjednikom kluba Bernardom Tapijem.

"Marseille je jedini grad u Francuskoj koji toliko živi za nogomet. U Italiji je to često, ali u Francuskoj mislim da je to jedinstven slučaj. Danas općenito malo gledam nogomet, ali budući da je Tudor tu, pratim rezultate. Nisam vidio sve utakmice jer je u Splitu lijepo vrijeme, a ja uživam. Za mjesec ili dva bit će mi hladno i onda sve ću gledati", rekao je Bokšić, koji je u Marseille stigao za milijun i pol eura iz Hajduka još davne 1991. godine. Bokšić je u sljedećoj sezoni zabio 29 golova za Marseille i pokorili su Europu kao i domaću ligu.

Najbolji s kojim je igrao

"Tapie je bio fenomen! Mnogi su ga kritizirali, govorili da je pretežak lik, ali na kraju nam je svima bio otac. Znao je iz svakog od nas izvući najbolje, a možda i malo više od toga. Imao je impresivan entuzijazam i bio je vrlo inteligentan. Shvatio je da je s igračima bolje ne biti previše loš", rekao je Bokšić. Valjda spomenuti kako je Tapie bio predsjednik Marseillea sve do 1994. godine, kada je zbog namještanja utakmice osuđen na dvije godine i dva mjeseca zatvora.

Bokšića su pitali i tko mu je najbolji igrač s kojim je dijelio svlačionicu, a on je iznenađujuće odgovorio da je to Chris Waddle. "Chris Waddle, bez ikakve dvojbe", odgovorio je Bokšić. Waddle u Marseille došao iz Tottenhama, a zabio je 28 golova i upisao 36 asistencija u 140 susreta.

"Nikad nisam igrao s njim, samo sam trenirao, ali to što je on radio… Pa čovjek je bio jedini igrač koji je izludio Paola Maldinija. Zaljubljen sam u Waddlea, ludog talenta i sjajnog tipa. Iz Marseillea je 1992. otišao u Sheffield pa ga onda te 1993. više nije bilo. Za mene je on najjači od svih i uvijek sam ga smatrao jako podcijenjenim", rekao je Bokšić.