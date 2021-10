Hvatski veznjak Ivan Šunjić (24) 2018. godine napustio je redove zagebačkog Dinama i za sedam milijuna eura prešao u engleski Birmingham.

U engleski klub stigao je kao veliko pojačanje i ubrzo postao jedan od najvažnijih igrača u momčadi, a sada je za BirminghamLive progovorio o svojim iskustvima na 'Otoku'.

Atmosfera

Šunjić je priznao da ga je igranje pred praznim tribinama u jeku pandemije koonavirusa jako pogodilo.

"Kada gledam unazad, u Englesku sam došao zbog atmosfere i navijača na stadionma. Prošla sezona je bila teška za sve, a za mene pogotovo jer nisam ovdje stigao zbog igranja na praznim stadionima", rekao je pa se osvrnuo na situaciju u 'lijepoj našoj':

"U Hrvatskoj stadioni nisu uvijek puni, samo su puni na derbijima ili europskim utakmicama, inače su prazni. Ovdje sam došao zbog nogometa i atmosfere. Sve je bilo normalno pla sezone, a onda povrtak na staro. Bilo je teško."

Novi sistem

Birmingham je u ožujku promijenio tenera, Lee Bowyer je zamijenio Aitora Karanku i Šunjić je rekao da mu se sviđa promjena u stilu igre koju je donio novi stragteg.

"Prošle sezone kod Karanke nisam igrao u defenzivnoj ulozi, nego prema naprijed. Igrao sam nekad na krlu ili beku. Nije me biga, to je moj posao, odradit ću sve, ali to nisu moje prirodne pozicije", rekao je.

"Sviđa mi se kako sada igramo. Visoki presing je moj prirodan stil. Imam puno energije, volim igrati presing i unositi se protivnicima u lice, što je moguće bliže protivničkom golu", ispričao je Šunjić.

Halilović ga napustio

Član Birminghama u prošloj sezoni bio je hrvatski ofenzivac Alen Halilović koji je ovog ljeta preselio u Reading.

"Bio sam sretan što je u klubu jopš netko iz Hvatske. Dugo se znmo, ista smo generacija i puno smo tog zajedno pošli u mladim repreentacijama. Žao m je što je otišao, ne znam zašto nije ostao. To je bio njegov odabir i želim mu sve najbolje", zaključio je.