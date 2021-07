Budućnost supertalentiranog španjolsog veznjaka Ilaixa Moribe (18) u Barceloni postala je neizvjesna nakon što ga je klub izbacio iz prve momčadi i nije mu dozvolio da igra niti za B ekipu jer još nije produžio ugovor.

Barcelona je, naime, jednom od najtalentiranijih igrača u svojim redovima prije nekog vremena ponudila novi ugovorjer mu postojeći istječe sljedeće godine, no on ga još nije potpisao i sada su se očito odlučili na radikalnu metodu kojom ga pokušavaju prisiliti da to što prije učini.

Na meti velikana

Barcelona ga je zbog toga već ranije izbacila iz prve momčadi, a sada ga nije uvrstila niti u sastav svoje B ekipe za utakmicu protiv L'escale, koja je na rasporedu u petak.

Moriba je već dugo na "radaru" drugih europskih velikana, poput Manchester Cityja i Chelseaja koji su mu voljni ponuditi plaću od čak šest milijuna eura po sezoni, što mu Barca, koja je u velikoj financijskoj krizi, ne može dati.