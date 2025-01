Nijemci otkrili koliku plaću će imati Kovač u Borussiji: 'Fanatik discipline ima i kraljevsku klauzulu'

Niko Kovač (53) novi je trener Borussije Dortmund, a njegov je početak na klupi žuto-crnih očekivano pod velikim povećalom njemačke javnosti.

Kovač bi trebao ovu pomalo nesređenu momčad odvesti u gornji dio tablice koji garantira nastup u Ligi prvaka – barem se tome nadaju šefovi BVB-a od ovog 'fanatika discipline', kako mu tepaju Nijemci.

Klub je u četvrtak ujutro službeno obavio imenovanje trenera. Hrvatski trener (bivši Eintracht, Bayern, Monaco i Wolfsburg) trebao bi BVB konačno osloboditi okova krize, a Bild je otkrio tajnu klauzulu u ugovoru kojom je poznato što Kovač dobiva u Dortmundu.

Njegova godišnja plaća u Dortmundu iznosi oko 3,5 milijuna eura. Usporedbe radi, bivši trener Nuri Sahin (36) imao je oko milijun eura manje. No, Kovač je u svoj ugovor stavio i tajnu kraljevsku klauzulu kojom dobiva dodatni bonus u slučaju uspjeha. Napravi li čudo i odvede BVB u elitno europsko natjecanje, dobit će više od 750.000 eura kao dodatni bonus.

Ugovor je to koji pokazuje kako Dortmund još nije otpisao sezonu. Trenutno zaostaje šest bodova za mjestom u kvalifikacijama za Ligu prvaka, četvrtim. Od nedjelje Kovač neće imati riječ samo na terenu, već i u strateškim odlukama: jer mu ugovor traje do ljeta 2026., on je više od pukog vatrogasca - opcija koju je Kovač u pregovorima kategorički odbijao.

Trenutačni fokus je na transferu Lyonovog Rayana Cherkija (21) čija je cijena otprilike 22 milijuna eura i kojeg Borussia prati već mjesecima. Odgovorni se u klubu nadaju kako će Kovač konačno unijeti disciplinu, dosljednost i kondiciju u kriznu momčad BVB-a te se čini kako finalist Lige prvaka konačno razvija novi pobjednički mentalitet.

