Navijači turskog velikana poslali snažnu poruku prije početka Lige Prvaka

Na tribinama Galatasaraya se odvijao prizor koji je obišao Europu. Prije početka utakmice Lige Prvaka navijači su razvili impresivnu koreografiju u bojama palestinske zastave, uz ogromnu poruku „Stop the genocide“. Transparent i vizualna poruka jasno su izrazili stav navijača o ratnim zbivanjima u Pojasu Gaze, a snimke s tribina brzo su se proširile društvenim mrežama.
Sam susret krenuo je žestoko – domaći su poveli već u 3. minuti, kada je Mario Lemina oduzeo loptu na sredini terena i preciznim dodavanjem pronašao Victora Osimhena, koji je mirno pogodio za 1:0.
Prednost je dodatno povećana u 33. minuti, nakon velike pogreške Fredrika Bjorkana, koji je nepažljivo vraćao loptu vrataru, no Osimhen je to iskoristio i bez problema zabio svoj drugi pogodak.
U drugom dijelu igre domaći su nastavili u visokom ritmu – Yunus Akgun je u 60. minuti preciznim udarcem povisio na 3:0, dok je Andreas Helmersen desetak minuta kasnije smanjio rezultat na 3:1, što je bio i konačan ishod.
Turski klub ovom je pobjedom skočio na 11. mjesto ljestvice sa šest bodova, dok je Bodo ostao pri dnu sa samo dva osvojena boda.
