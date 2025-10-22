stadion jednoglasan /

Navijači turskog velikana poslali snažnu poruku prije početka Lige Prvaka

Navijači turskog velikana poslali snažnu poruku prije početka Lige Prvaka
×
Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

Turski klub ovom je pobjedom skočio na 11. mjesto ljestvice sa šest bodova

22.10.2025.
21:57
Sportski.net
Aa/abaca/abaca Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na tribinama Galatasaraya se odvijao prizor koji je obišao Europu. Prije početka utakmice Lige Prvaka navijači su razvili impresivnu koreografiju u bojama palestinske zastave, uz ogromnu poruku „Stop the genocide“. Transparent i vizualna poruka jasno su izrazili stav navijača o ratnim zbivanjima u Pojasu Gaze, a snimke s tribina brzo su se proširile društvenim mrežama.

Sam susret krenuo je žestoko – domaći su poveli već u 3. minuti, kada je Mario Lemina oduzeo loptu na sredini terena i preciznim dodavanjem pronašao Victora Osimhena, koji je mirno pogodio za 1:0.

POGLEDAJTE VIDEO: Trener Rijeke najavio susret protiv Sparte: Očekuju se prvi bodovi

Prednost je dodatno povećana u 33. minuti, nakon velike pogreške Fredrika Bjorkana, koji je nepažljivo vraćao loptu vrataru, no Osimhen je to iskoristio i bez problema zabio svoj drugi pogodak.

U drugom dijelu igre domaći su nastavili u visokom ritmu – Yunus Akgun je u 60. minuti preciznim udarcem povisio na 3:0, dok je Andreas Helmersen desetak minuta kasnije smanjio rezultat na 3:1, što je bio i konačan ishod.

Turski klub ovom je pobjedom skočio na 11. mjesto ljestvice sa šest bodova, dok je Bodo ostao pri dnu sa samo dva osvojena boda.

POGLEDAJTE VIDEO: Saša Pavličić Bekić u Maksanovom korneru po prvi put priča o demokratizaciji Dinama

GalatasarayLiga PrvakaPojas GazeVictor Osimhen
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
stadion jednoglasan /
Navijači turskog velikana poslali snažnu poruku prije početka Lige Prvaka