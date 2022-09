U odgođenom susretu 2. kola SuperSport HNL-a Hajduk je 14. rujna na Poljudu u "Jadranskom derbiju" pobijedio Rijeku.

Strijelci za Hajduk bili su Stipe Biuk (66) i Nikola Kalinić (76).

Domaći navijači u toj su utakmici priredili bakljadu, a u ponedjeljk, pet dana nakon utakmice, disciplinski sudac Prve HNL Alan Klakočer donio je odluku da će Hajduk zbog toga biti kažnjen s 20 tisuća kuna.

"HNK Hajduk kažnjen je s 20.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) domaćih navijača tijekom utakmice Hajduk - Rijeka. Na sjevernoj tribini gdje su smješteni domaći navijači, u razdoblju od 65. do 66. minute upaljeno je pet baklji i dvije svjetleće bljeskalice, od 70. do 72. minute upaljeno je oko 25 baklji i dvije bljeskalice, u 74. minuti ubačena je jedna zapaljiva baklja u teren za igru ispred sjevernog gola kojom prilikom igra nije bila prekidana te od 75. do 76. minute četiri dimne kutije koje su stvarale narančasti dim", stoji u obrazloženju odluke.