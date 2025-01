Na stadionu rapsodija, a izvan kaos: Najžešći realovci šokirali nacističkim salutiranjem

Real Madrid u srijedu je na svome stadionu svladao Salzburg 5-1 i time osigurao daljnji plasman u Ligu prvaka. Ipak rapsodiju na terenu i petardu Kraljeva zasjenio je incident koji se odvio izvan stadiona.

Ultras Sur najžešća je navijačka frakcija Real Madrida koja već neko vrijeme ratuje s predsjednikom Florentinom Perezom. Jučer su spomenuti ultrasi zaprepastili svojim ponašanjem van stadiona gdje su uz nacističke pozdrave i salutiranja navijali protiv Pereza. Izvan stadiona zagrmjelo je: 'Perez odlazi', a osim što se zloglasna skupina okupila da izrazi nezadovoljstvo Perezom također su obilježavali 45 godina postojanja svoje grupe.

Ultra Sur inače ekstremno desničarska organizacija te joj ovakvi incidenti nisu strani. Osnovani su 1980. a ne skrivaju svoje simpatije prema fašizmu. Jedni od najvećih njihovih incidenata je razbijanje vrata stadiona u polufinalu Lige prvaka 1998. kad je utakmica zbog njih kasnila sat vremena.

Od 2014. Perez je s njima 'zaratio' nakon što im je zabranio dolazak na stadion, a pripadnici ove frakcije stalno priželjkuju njegovu ostavku. No morat će još dugo čekati na to jer Perez je jedan od najuspješnijih predsjednika Kraljeva u njihovoj povijesti, a Real i dalje niže uspjehe pod njegovim mandatom. Perez je nedavno osvojio svoj čak sedmi mandat tako da će ostati na toj poziciji još barem do 2029.

