Navijači ozbiljno zaprijetili uoči utakmice Albanije i Srbije: 'Reakcija će biti žestoka i nezaustavljiva'

Srbija i Albanija susrest će se 7. lipnja u Tirani u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i to će biti prvi dvoboj tih nacionalnih momčadi od kvalifikacija za Euro 2016., kada su Albanci izborili plasman, a incidenti u Beogradu ostali duboko urezani u pamćenje. Bit će ova nadolazeća utakmica visokorizična, a albanski navijači su uoči nje poslali žestoku poruku.

Pojavila se informacija da stanovnicima Kosova neće biti dopušten ulazak na stadion, što je izazvalo oštre reakcije u Prištini. Neki su to nazvali "izdajom", no predsjednik FS Albanije Armand Duka demantirao je sve: "To je laž. Kosovari mogu aplicirati za ulaznice."

Zbog velikog interesa, ulaznice će se dijeliti putem lutrije. Utakmica će se igrati uz 20 % smanjen kapacitet zbog UEFA-ine kazne, ali atmosfera će, očekivano, biti vatrena.

Ta odluka izazvala je žestoku reakciju navijačke skupine koja prati albansku reprezentaciju "Tifozat Kuqe Zi".

"Prijevara ima ime: Albanski nogometni savez. Reakcija na ovu nepravdu neće potisnuti bijes, bit će žestoka i nezaustavljiva. VELIKA SRAMOTA! Srpski savez isključuje influencere, medije itd. itd. kako bi osigurao ulaznice za svoje takozvane 'nacionaliste', dok se u Albaniji događa suprotno: Nogometni savez ostavlja bez ulaznica skupinu navijača koji nikada ni na trenutak nisu napustili reprezentaciju! Sram vas bilo, više nemate ni lica ni tijela, ali ne zaboravite, idioti, da je TKZ bio, jest i uvijek će biti. Otići ćete, TKZ je vječan i nepobitan, bez obzira na sve!“, stoji u objavi albanske navijačke skupine.

Ovaj susret mogao bi biti ključan u borbi za drugo mjesto u skupini. Srbija bi pobjedom napravila ogroman korak prema baražu, dok Albanija već ima tri boda protiv Andore i poraz od Engleske.

