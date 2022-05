Nogometaši Dinama osigurali su 23. naslov prvaka Hrvatske nakon što su u susretu 35. kola Prve HNL na gostovanju pobijedili Šibenik s 2-0 i kolo prije kraja pobjegli Hajduku na nedostižna četiri boda prednosti.

Nogometaši Dinama imali su jasnu situaciju uoči gostovanja na Šubićevcu. Pobjeda im je osiguravala 23. naslov prvaka pri čemu peti u nizu, dok su remi ili poraz odluku odgađali za zadnje kolo i najveći hrvatski derbi protiv Hajduka iduće subote na stadionu Maksimir.

Šubićeva je ove subote bio krcat, a zanimljiv je bio trenutak kad su domaći i gostujući navijači i zajedno pjevali 'J... se, j... se Splite'. izazvalo je to bijes navijača hajduka, ali ne prema Boysima nego prema Funcutima, Po komentarima s Facebooka to ih je pogodilo više nego to što su ostali bez titule.

"Uz dozu razočaranja, nikad ponosniji na kraju sezone, a da nije prvo misto, pokazali smo forcu, dišpet i neviđenu simbiozu terena i tribine...najbolje tek slijedi a njih tko jebe..VELIK SI HAJDUČE."

"Kako bilo da bilo, mi smo na naš Hajduk ponosni. Ovo je samo uvod što nas sve lipo čeka. Ruku na srce, nadali se jesmo al realno svi smo znali da je teško. Ostaje nam borba za kup . Ovo je Hajduk koji smo dugo čekali. Prave stvari tek dolaze. Velik si Hajduče i Ja ne mogu drugo, nego da te volim Pozdrav sa sjevera al onog norveškog."

"Neka se vesele još ove godine!! HZV"

"Nismo imali što očekivati ovdje, Hajduk je još jednom izgubio prvenstvo na malim utakmicama."

"Dinamo uzima prvenstvo, Hajduk kup a glupi Šibenik nikad neće bit kao oni."

"Sluge purgerske."

"Još jedan dokaz koliko je Mišo Kovač velik, Šibenčanin koji živi za HAJDUK cilim svojim bićem."

"Opet pokazali tko su i što su...ma tko in je+e mater to je na njihovu sramotu...VELIK SI HAJDUČE"

"Nadam se da iduće sezone ispadaju i da ih čeka sudbina Karlovca , Kamena , Marsonije ... Gov*a Purgerska"

"Sramota i oni su dio Dalmacije."

"Isus je ima Judu, Dalmacija Šibenk."

"Sramota za grad, za ljude, za klub."

"Isus je imao Judu...Šibenik Funcute..."