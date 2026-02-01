FREEMAIL
TEŠKO IM PAO PORAZ /

Navijači Hajduka bijesni: 'Najkorisniji u Hajduku je autobus'

Navijači Hajduka bijesni: 'Najkorisniji u Hajduku je autobus'
Foto: Igor Soban/pixsell

Hajduk će imati priliku za popraviti dojam 7. veljače kada na domaćem terenu dočekuje Slaven Belupo

1.2.2026.
10:43
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
Ne stišavaju se reakcije nakon Hajdukovog poraza. "Bili" su neočekivano izgubili u Velikoj Gorici te ostali na četiri boda udaljenosti od Dinama koji ima utakmicu manje.

A koliko je teško taj poraz pao navijačima kluba iz Splita govori i pogled na društvene mreže. "Ovo je sramota za svaku tribinu punu srca", "Šta vi radite od našeg Hajduka", "Najkorisniji u ekipi Hajduka je autobus", "Bože sačuvaj. Ništa drugo", samo su neki od komentara Hajdukovih navijača na društvenim mrežama.

Podsjećamo, ovo je bio drugi uzastopni poraz Hajduka ove polusezone. Prije tjedan dana su "Majstori s mora" poraženi od Istre na Poljudu. Ako ovako nastave, teško će "Bili" doći do toliko željene titule, nešto s čim se po reakcijama očito slažu i navijači.

Hajduk će imati priliku za popraviti dojam 7. veljače kada na domaćem terenu dočekuje Slaven Belupo.

