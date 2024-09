Sramotni ispadi navijača Crvene Zvezde: Gnjusna pjesma o klanju Torcide, izbila tučnjava

Utakmica Crvene Zvezde i Benfice u četvrtak bila je pod velikim povećalom. Zbog poznatog prijateljstva Benficinih navijača s Torcidom srpska policija bila je na nogama da spriječi veće incidente, no ipak ih se dogodilo nekoliko i to zbog srpskih navijača.

Jedan navijač Benfice nastradao je nakon što je hodao u majici s obilježjima No Name Boysa i Torcide. To je izazvalo navijače Crvene Zvezde ga napadnu i podijele nekoliko udaraca. Na sreću nekoliko ljudi je interveniralo i spriječilo veću eskalaciju sukoba.

Ni na Marakani nije prošlo bez incidenata. Nakon utakmice grupa Zvezdinih navijača htjela je nasrnuti na portugalske navijače, ali ih je policija spriječila. Ipak tučnjave je bilo, ali među domaćim navijačima, prenose srpski mediji. Zatim se sramota nastavila s pjevanjem gnjusne pjesme Rajka Mitića.

'Mrzim Hajduk i Torcidu, mrzim tebe, Marjane, i sa sjekirom u ruci poklat ću sve Splićane', odvratni su stihovi koji su pjevali navijači Crvene Zvezde.

Osim toga pjevali su još jednu dosta bizarnu pjesmu:

'Hamburger, cheeseburger, kečap i pomfrit. Mi imamo McDonald's, a Split ga nema'

Na potezu je sad UEFA da reagira na ovo sramotno ponašanje.

