Dinamo se nakon europskih obaveza i pobjede nad Škupijem okrenuo "domaćoj zadaći" te su na Maksimiru s lakoćom svladali posljednjeplasiranu Istru. Modri su slavili s 4:1 te su imali više razloga za slavlje.

Sjajnu utakmicu odigrao je Petar Bočkaj koji je upisao pogodak i asistenciju, a u strijelce su se još upisali novo pridošli Boško Šutalo, Mislav Oršić i Mahir Emreli.

Kako to obično biva, Dinamo se pobjedom pohvalio na društvenim mrežama, a ispod objave odvila se zanimljiva prepiska.

Ponovno je oduševio

Jedan se navijač prisjetio utakmice između Dinama i Istre koja se igrala 2017. godine, a dotaknuo se i bivšeg veznjaka Modrih, Ante Ćorića.

"Kopka me nešto već pet godina; 2017. godine, na utakmici Dinama i Istre (5-1), bio sam dodavač lopti i nakon utakmice pitao sam Ćoru za dres, a on mi je rekao da je već nekome obećao i da će mi ga sljedeći puta dati. Sljedeći put se nikad nije dogodio. Prijatelj me već pet godina zaj***va za taj trenutak i pita: ‘Kad će taj dres od Ćorića?‘, i kad god Dinamo igra s Istrom, sjetim se tog frenda. Ćora reagiraj, dres…", napisao je obožavatelj na Instagramu, a onda se javio nogometaš i sve oduševio.

Ćora je kratko napisao:

"Javi se u direct, ide dres šefe. Samo redi koji klub", uz emojije smijeha.

Tako je bivši dinamovac ponovno oduševio navijače. Podsjetimo, spominjalo se kako će Ćorić karijeru nastaviti u Rijeci ili Hajduku, ali je Ante rekao kako u Hrvatskoj može igrati samo za Dinamo. Sada je oduševio svojim pristupom navijaču.

Ćorić je napustio Dinamo 2018. godine kao veliki talent hrvatskog nogometa te je za šest milijuna eura preselio u Romu. Nažalost, tamo nikada nije dobio pravu priliku te je uglavnom provodio vrijeme na posudbama. Igrao je u Almeriji, Venlu, Olimpiji Ljubljana, dok je prošle sezone igrao u švicarskom Zurichu s kojim je osvojio naslov prvaka.